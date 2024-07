V přípravných zápasech to vyzkoušel i na kraji obrany, ale nyní to vypadá, že s Filiperm Verdalem vytvoří stoperskou dvojici. Se spoluhráči toho Prostějovu moc nepovolili. Vlastně dost dlouho. Až v samotném závěru to vyškovské defenzívě trochu »ulétlo«, naštěstí Prostějovští obě své velké gólové šance promarnili.

„Myslím, že jsme se na zápas připravili dobře a velmi dobře do něj vstoupili. Do defenzívy jsme byli kompaktní, vpředu jsme měli spoustu šancí a je škoda, že jsme nevstřelili jednu dvě branky, protože to byly stoprocentní situace. Prostějov potom ukázal svoji kvalitu, první poločas neberu, ale potom tam měli nějaké šance a taky to mohlo skončit jinak. Takže je to nula vzadu, od které se odpíchneme a v dalších zápasech vstřelíme i nějaké branky,“ stručně zhodnotil výkon i výsledek.

Na začátku července oslavil třicátiny, takže patří ke zkušenějším členům výběru trenéra Jana Kameníka. Už před zápasem připustil, že je připravený i na jakousi roli staršího kamaráda.

„Možná i vychovatele, proč ne. (úsměv) Nakonec tyhle situace jsem sám zažil v opačné roli, jako bažant. Takže jsem si tím přirozeně prošel a docela se těším. Jsem komunikativní, takže si určitě budeme rozumět a nemám problém ani s cizinci, něco znám, domluvíme se,” ujistil.

Po zápase nezapomněl na diváky. V prostějovském dresu si v poslední době svých fanoušků moc neužil, protože klub přestavoval stadion. Netajil, že prožíval zápas i drnovickou kulisu.

„Zahrál jsem si dobře. Fanouškům musím moc poděkovat, podporovali nás celý zápas. Je vidět, že jsou s klubem spjatí, což je fajn. Já jsem na to z poslední doby nebyl moc zvyklý. Doufám, že v takovém počtu budou chodit i nadále. Také proto chceme hrát atraktivní fotbal. Ten tým se skládá postupně a myslím si, že jsme ukázali potenciál. Určitě si to dobře vyhodnotíme věřím, že v dalších zápasech budeme úspěšní,“ zdůraznil rodák z Frýdlantu nad Ostravicí.