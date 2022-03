Vyškovany nyní čeká velice důležité utkání s Viktorií Žižkov, tedy posledním týmem tabulky. Nutnost bodovat je evidentní. Kinský zřejmě bude stát ve vyškovské brance, a také na jeho výkonu bude hodně záležet.

II. liga – F:NL

21. kolo:

MFK Vyškov – Viktoria Žižkov

Sobota 2. dubna, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

9. Vyškov 19 7 3 9 33:29 24

16. V. Žižkov 19 2 5 12 15:31 11

Na podzim: V. Žižkov - Vyškov 1:4 (0:1), 59. Quintero - 41.Slaměna, 51. Kanakimana, 87. a 89. Simr.

„Ve Vyškově se cítím dobře. Nás nových přišlo víc a přijali nás tu výborně, hned jsme zapadli do skvělé party. Po třech zápasech máme čtyři body, to si myslím není úplně špatné, ale víme, že jsme měli i na víc. Nevím, možná nám chybělo i štěstí v koncovce. První vychytaná nula ve Vyškově samozřejmě těší a doufám, že jich bude víc. Varnsdorf kvalitu dopředu má a my jsme se připravovali hlavně na brejkové situace, z nichž je velice nebezpečný. Musím pochválil kluky, protože hráli skvěle a prakticky do ničeho jsme je nepustili. A na zápasy Drnovicích se moc těším. Je to velký rozdíl proti třetí lize, kam na nás moc lidí nechodí. Já si i díky tomu zápasy víc užívám. Když přijdou lidi, tak je ten fotbal prostě o něčem jiném. Určitě i oni nás motivují k lepším výkonům,“ s pozvánkou na Žižkov chválil Kinský drnovické ochozy.

Matysova dvacítka prohrála v Portugalsku 0:3 a doma porazila Polsko 2:0. V prvním utkání přišel na hřiště sedm minut před koncem. S Polskem až v poslední minutě.