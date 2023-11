Čtyřbodový náskok v čele tabulky, pro jaro plusový bod s druhou Duklou a jak si přál trenér, pohodu pro zimní přípravu. I to přineslo fotbalistům MFK Vyškov poslední letošní mistrovské utkání. Svého aktuálně největšího konkurenta ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, právě pražskou Duklu, porazili v Drnovicích 2:0.

Jan Kameník_trenér MFK Vyškov_FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | Foto: Michal Málek

„Hodnocení zápasu je jednoznačně pozitivní, protože jsme vyhráli 2:0 a získali jsme důležité tři body. A od zítřka se budeme připravovat na další část sezony,“ uvedl na tiskové konferenci po utkání kouč Vyškovanů Jan Kameník.

Kromě hodnocení samotného utkání se tedy hovořilo i tom, co bude dál. Ambiciózní kouč připomněl, že na nějaký hloubkový rozbor půlsezony bude mít ještě dostatek prostoru a bude to samozřejmě probírat s vedením a majitelem klubu, ale některá témata poodhalil docela konkrétně.

Vzhledem pozici a výkonům týmu tedy především zajímalo, zda a jak vnímá roli favorita pro jarní část druhé ligy.

JE TO ZÁVAZEK

„Teď už se nemůžeme za nic schovávat. Musíme si říct, že první místo nás k tomu vybízí. Na druhou stranu se ve fotbale může stát spousta věcí a my musíme postupovat tak, že po posledním kole musíme mít čisté svědomí, že jsme pro to udělali úplně všechno, co jsme mohli, a že už víc udělat nešlo. Toho si tady všichni musí být vědomi a musí tvrdě pracovat a uvidíme, kam nás to dovede. Ještě jednou říkám, přece jenom je to sport a máte proti sobě těžké protivníky,“ sdělil vyškovský lodivod.

O potřebě uspět s Duklou hovořil už před utkáním a s tím, že vedoucí pozice, a pokud by byla se čtyřbodovým náskokem, by zajistila pohodu pro zimní přípravu. Takže podmínky splněny jsou. Ale nemohlo to být ještě lepší?

„Jednoznačně mohlo a některá utkání nás musí mrzet. Samozřejmě jsme nejvíc klopýtli a přišli o všechny body doma s Opavou. Troufám si říct, že i v Líšni jsme mohli sahat po nějakém větším bodovém zisku. Na druhou stranu musím být také trochu pokorný. Taky víme, že soupeři mají svoji kvalitu a že není jednoduché vyhrát zápas ve druhé lize,“ upozornil.

O tom, že Dukla bude největším jarním pronásledovatelem jeho týmu asi není pochyb. Mladý, ale už i dost zkušený trenér ovšem dobře ví, že smečka bude silná a početnější. A zařadil do ní i brněnskou Zbrojovku. (Bezprostředně po zápase s Duklou ovšem nevěděl, že Brno doma padne s béčkem Sigmy Olomouc, pozn. red.)

„Jednoznačně čekám, že Zbrojovka se ještě zvedne, že se možná posílí a hlavně, že v těchto šestnácti zápasech získala zase další zkušenosti s druhou ligou. V přestávce si tu svoji situaci určitě dobře vyhodnotí a na jaře za tím půjdou pokud budou cítit šanci. Ale nemusí to být jen Zbrojovka, může to být i Příbram, Jihlava a další týmy. Je jich víc, těch, které se v tabulce chtějí dostat co nejvýš. A samozřejmě Dukla. Ta netají, že chce postoupit do první ligy. Ta naše dvě vítězství s ní mohou být důležitá, ale já budu doufat, aby se to rozhodlo o něco dřív. Prostě máme plusový bod. Naše postavení musíme brát s velkou pokorou. My jsme teď v pozici, že si ten náskok musíme hájit a každý týden dokazovat, že náš cíl chceme a máme na to jej naplnit,“ dobře ví Kameník.

Velmi jasný byl v odpovědi na otázku, zda už tento tým má postupové parametry. Zaznělo jednoznačné NE!

POSÍLENÍ SE PLÁNUJE

„Ne, čekám od něj víc. Ode mě nikdy neuslyšíte, že jsme dosáhli nějakého většího kvalitního herního projevu. Pořád je ve hře – defenzivě, ofenzivě i individuálních výkonech – celá řada nedostatků, které musíme každý den odstraňovat, bavit se o nich, ukazovat je hráčům. My se nemůžeme nikdy zastavit a ani hráči nemohou mít pocit, že už zůstali viset na nějaké vysoké úrovni. Pro nás všechny by bylo zklamáním, kdyby nám hráči nerostli, kdyby nerostl herní výkon týmu. V takovém případě je to potom obrovská zpětná vazba pro trenéry. Když se tohle děje, tak musíte zpozornět a začít pracovat jinak a líp. Třeba k tomu pustit někoho zvenčí, někoho, kdo by vám otevřel oči a řekl, tohleto prostě je potřeba dělat jinak. My proto musíme zůstat naprosto pokorní a přál bych si, aby nás to postavení v tabulce neuzemnilo, ale naopak motivovalo do další práce. Jestli chceme být na jaře úspěšní, tak znova budeme muset získat víc než třicet bodů. To je jednoznačný cíl!“ zdůraznil šéf vyškovské kabiny.

S tím vším úzce souvisí případné změny v kádru, jeho posílení. V MFK byly v zimní i letní přestávce vždy poměrně markantní. Kameník nevyloučil, že trend bude pokračovat.

„Diskuze na toto téma u nás už probíhají, nebo probíhají průběžně. Bavíme o tom, co je potřeba, do jakých postů a pozic bychom potřebovali hráče, anebo jednoznačně o posílení. Kádr určitě dozná nějaké změny. Určitě budou nějaké příchody, protože teď jsme to táhli vlastně v sedmnácti hráčích, což bylo nesmírně náročné v rámci těch dvou soutěžích, tedy ligy a MOL CUPu. Počítáme tedy s tím, že se nám kádr o něco málo rozšíří a zkvalitní. Naproti tomu tedy budou i odchody. A připomínám, že tohle všechno je hlavně otázka, jak si to vyhodnotí majitel,“ uzavřel jednačtyřicetiletý kouč.