Jen mnoho neproměněných gólových šancí bylo malinkou kaňkou na výkonu fotbalistů MFK Vyškov ve středečním pohárovém utkání s prvoligovými Teplicemi (1:0). V neděli v dalším kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY určitě bude jejich trenér Jan Kameník potřebovat vyšší produktivitu, byť je jejich soupeř FK Varnsdorf v tabulce poslední.

Snímek je z utkání Vyškova s Teplicemi (1:0). | Foto: Michal Málek

Objektivní trenér Teplic Zdenko Frťala po zápase přiznal, že už do poločasu měl Vyškov pět gólových šancí. Proměnil jedinou, která pak znamenala vítězství. Ve druhém bylo zahazování tutovek ještě markantnější. Kameník ale nechce tyhle situace hodnotit z pozice fanouška, nebo z lavičky, a hráče zatracovat.

II. liga - F:NL

FK Varnsdorf – MFK Vyškov

11. kolo, neděle 1. října, 16.00 hodin, stadion Kotlina.

Tabulka:

1. Vyškov 10 7 2 1 23:12 23

16. Varnsdorf 10 0 4 6 13:20 4

Vzájemné zápasy v minulé sezoně:

Vyškov – Varnsdorf 2:0 (1:0), 33. Kamakimana, 74. Lacík.

Varnsdorf – Vyškov 1:3 (1:1), 11. Tanko Abdullahi - 1. Kanakimana, 81. Musa, 90. Toure.

„Nedá se na to dívat jenom optikou toho, že stojíme někde na lavičce a v klidu bez nějakého zatížení se na tu situaci díváme. Můžeme si říkat, jak se ten hráč měl zachovat, jenže on je tam v plném zatížení pod tlakem soupeře a najednou třeba musí situaci velice rychle vyřešit. V tom případě pak rozhoduji i detaily. Je to samozřejmě věc nějakého týmového rozboru, ale i individuálního rozboru. Za mě je to tedy vždycky práce s detailem. Pro nás je povzbudivé, že jsme se do těch šancí dokázali dostávat. A na to, abychom je proměňovali teď potřebujeme další porci tréninků a dalších věcí a já budu doufat, že se nám to prostě zase začne dařit,“ mj. konstatoval kouč Vyškovanů.

Mnohem příjemněji se mu hodnotilo vystoupení hráčů širšího kádru, kteří ve druhé lize zatím dostávali méně prostoru.

„Dali jsme příležitost hráčům, kteří moc nehrají, což je velký benefit. Potvrdili jsme si, že můžeme počítat s celým kádrem a že kdokoliv tam teď vstoupí, tak odvede to, co potřebujeme. To je velmi důležitá informace do další práce,“ chválil »náhradníky«.

Následující zápas jeho týmu ve Varnsdorfu má pikantní nábor. První v tabulce hraje u posledního. Fanoušek to většinou zjednoduší na tvrzení, že je všechno jasné. Kameník je sice mladý trenér, ale ošidnost takového tvrzení a vlastně hlavně zápasu si plně uvědomuje. V tomto případě se musí brát v potaz i fakt, že Varnsdorf skončil loni šestý a ještě několik kol před koncem byl v kontaktu a barážovými pozicemi. A navíc z jeho zápasů jdou informace, že hrají lepší fotbal, než napovídá jejich tabulkové postavení…

„Je to sehraný tým, vedený dobrým trenérem Mírou Holeňákem. Určitě nás tam nečeká nic jednoduchého. Tyhle zápasy jsou vždycky těžké, možná i o něco obtížnější než byl třeba zápas s Brnem. Navíc je tam to dlouhé cestování. Musíme se dobře nachystat. Samozřejmě budeme chtít udržet nějaký svůj herní standard a znova říkám, tohle pro nás je možná největší výzva a ještě větší motivace než na Zbrojovku,“ upozornil vyškovský lodivod.