Lepší premiéru u kormidla fotbalistů MFK Vyškov si nový trenér Jan Kameník nemohl přát. V duelu 25. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ve Varnsdorfu už v první minutě přivedl jeho tým do vedení Bienvenue Kanakimana a v závěru hosté využili přesilovku k vítězství 3:1.

Ilustrační. | Foto: Deník/ Redakce

Minimálně do úterý, kdy se dohrává odložený zápas Příbram – Slavia Praha B, jsou Vyškované zpět na barážové pozici. Posunuli se na třetí místo.

II. liga-F:NL

FK Varnsdorf

– MFK Vyškov 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 11. Tanko – 1. Kanakimana, 81. Musa, 90+3. Touré. Rozhodčí: Dorušák – Dobrovolný, Pochylý. ŽK: Richter (2x), Bláha – Lahodný, Bayo, Mafwenta, Vintr. ČK: 28. Kubista, 86. Richter (oba Var.). Diváků: 415.

Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kubista, Kouřil, Kurka (46. Švanda) – Zbrožek, Bláha – Schön (71. Dufek), Samko (77. Ondráček), Osmančík (71. Ludvíček) – Tanko. Trenér: Miroslav Holeňák.

Vyškov: Kinský – Němeček, Srubek, Musa, Souaré – Lahodný (65. Touré), Mafwenta – Kanakimana (79. Krška), Vintr (90+4. Klesa), Alegue – Bayo (65. Lacík). Trenér: Jan Kameník.

Hned při prvním útoku hostů získal na polovině hřiště míč Ondřej Vintr, vysunul Bienvenue Kanakimanu, který svojí dvanáctou brankou z úhlu otevřel skóre utkání. Vedení hostům samozřejmě prospělo, ale uklidnili se možná až příliš. Po deseti minutách využil Abdullahi Tanko zmatků před gólmanem Antonínem Kinským a zblízka vyrovnal.

Možná klíčový moment celého zápasu přišel ve 28. minutě. Matěj Kubista za cenu červené karty zastavil únik průbojného Aszize Baya a domácí šli do deseti. Hosté přesilovku zvládali výborně, i když se gólově prosadili až v závěru. Od Kubistrova vyloučení měli míč častěji na kopačkách a hru pod kontrolou. Územní převaha Vyškova byla s narůstajícími minutami znát. Největší příležitost si vypracoval Alexis Alegue, jenž ale po zisku tečovaného balónu střílel jenom do boční sítě. Prolomit domácí obranu se hostům podařilo až deset minut před koncem, kdy se Ramathan Musa prosadil po rohovém kopu přesnou hlavičkou. Narůstající frustrace domácích hráčů pak vyústila v další červenou kartu. Marek Richter si po dvou „žlutých“ zákrocích vysloužil červenou a šel také předčasně do sprch. Takže cestu hostům za „razítkem“ k vítězství usnadnil. Ve druhé minutě nastavení je po rychlém protiútoku použil vyškovský Fandje Touré – 1:3.

Jakýkoliv zítřejší bodový zisk Příbrami se Slavií B odsune Kameníkovi svěřence na čtvrtou příčku, ale do barážových pozic se mohou vrátit už v pátek odpoledne. Od 17.00 hodin budou v utkání 26. kola v Drnovicích hrát právě proti Příbrami.