„Z mého pohledu je určitě podzimní část povedená. Máme sedmnáct bodů, což možná nikdo ani nečekal. Rozhodně to nečekali naši soupeři, hlavně takové ty tradiční týmy. Spousta klubů si myslela, ze přijel Vyškov a získají snadno tři body. A my je vyvedli z omylu. Klobouk dolů před spoustou kluků, kteří měli s velkým fotbalem minimální zkušenosti, protože to zvládli skvěle. Jsem za ně strašně rád a moc jim to přeji,“ pochválil své mladší spoluhráče.

Do své osobní statistiky si na podzim připsal jedenáct zápasů. V minutáži (695) je to ovšem necelých osm. Navíc v několika z nich hrál přes přetrvávající zdravotní potíže, protože to mužstvo sužované nebývalou marodkou potřebovalo. Připouští, že daný stav nenesl moc dobře.

„Pomalu půl roku jsem jen běhal po lese. Na jaře byl fotbal zakázaný, a když se konečně blížila sezona, dostal jsem v generálce koňara a vylila se mi krev do svalu. Snažil jsem se týmu i tak pomoci, ale cítil jsem, že to není dobré pro mě ani pro mužstvo. Dohodl jsem se s trenérem, že se musím stoprocentně vyléčit, začal jsem jezdit denně po práci do Brna k Ivanu Jánskému na fyzioterapii a ten mě dal do kupy. Pak jsem už naplno trénoval a čekal na šanci. Týmu se dařilo a nebyl důvod něco měnit. Vím, že když budu fit, mám kolektivu stále co dát. Samozřejmě vím, kolik mi je let a trend posledních několika let je mládí vpřed. (úsměv) Tak se snad na hřiště ještě podívám,“ plánuje.

V jarních bojích by samozřejmě chtěl vylepšit i střelecké konto. Nestávalo se mu, že by po půl sezoně nefiguroval ve střelecké listině.

„Moje osobní statistiky pro mě nejsou tolik důležité. Jsem šťastný, když vyhrajeme jako mužstvo, a ne jestli já vstřelím branku. Kdyby ano, beru si třeba penalty, na něž jsem s někým dalším určený. Možná mě jen trochu mrzí, že nemám žádnou asistenci a z mých centrů ve finále nic není. Ve fotbale to tak ovšem někdy bývá. Jak jsem řekl, pro mě je důležitý úspěch týmu. A osobně jsem si dokázal, že na profi fotbal po dlouhé době a při práci stále mám,“ věří si.

Předem odepisovaný druholigový nováček nakonec v patnácti zápasech uhrál sedmnáct bodů. Při celkovém ohlédnutí se za nimi, mohlo být bodové konto určitě bohatší. Na začátku tvrdě platil nováčkovskou daň. Vyrovnané zápasy prohrával o gól. V závěru pak, a to možná už trochu překvapivě, doma podlehl Třinci. V celkově nevydařeném utkání 1:4. Ani to u kapitána týmu nepřevážilo hodnocení do negativ.

„Samozřejmě nikdo ze situace z úvodu ročníku nebyl nadšený. Na druhou stranu jsme věděli, že v duelech jsme nepropadli, jen výsledkově to pro nás bylo špatně. Ale věřili jsme, ze když budeme dál pracovat, musí se to zlomit a přijdou konečně i body. Ukázalo se, že to tak i bylo. Za naši práci a dřinu jsme byli bodově odměněni. Mně osobně hrozně moc těší výhra v Příbrami, kde jsem působil téměř sedm let. Lidi kolem příbramského fotbalu znám skoro všechny, proto vítězství pro mě bylo obzvláště sladké. A samozřejmě televizní derby se Zbrojovkou. To jsou duely, na něž se člověk nejvíce těší, a my to zvládli. A po Třinci jsem jen říkal, že takové zápasy občas přijdou, že se z nich musíme poučit a připravit si hlavy na jaro. Protože ta utkání mohou být podobná válka jako s Třincem, že to nebude na jaře jen o fotbalovosti,“ předpokládá.

Sám při tom chce být už v plné pohodě, i když přiznává, že zimní příprava není období, které by zrovna miloval. Věk vnímá, ale moc si jej nepřipouští.

„Ano, zimní přípravu moc v lásce nemám. Ne kvůli dřině, ta k tomu patří, jenže dva měsíce na umělé trávě není žádná hitparáda. Bolí kotníky, kolena a celkově je větší šance na zranění. Je to ovšem pro všechny stejné a příprav jsem již zažil mraky. V kombinaci se zaměstnáním to bude náročnější, únava je větší, ale udělám vše, abych byl na jaro a boj o záchranu stoprocentně nachystaný. Jsem nejstarší v mužstvu. (úsměv) Je jasné, že mám trochu jiné zájmy. Mám rodinu a jiné povinnosti než mladší kluci. Nicméně stále jsem takové „velké dítě” a s kluky si sedíme. Vtípky umím rozdat i přijmout a těším se každý den na život kabiny,“ ujistil kapitán MFK Vyškov.