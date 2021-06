„Tento zápas byl daleko lepší než se Slováckem. Hlavně první půlka byla z naší strany velmi dobrá, tam to bylo herně vyrovnané. Měli jsme úseky, kdy jsme byli i lepší. Velice dobře pracovala obrana a v útoku jsme měli hodně možností k přečíslení, akorát tu finální fázi jsme řešili špatně,“ řekl bezprostředně po utkání.

Po poločase druholigový nováček prohrával stejně jako na Slovácku 0:1 a Vyškovanům opět nevyšel vstup do druhé části. V 53. a 58. minutě dostali, podobně jako v úterý, dva slepené góly.

„Oba byly zbytečné. Třeba jsme nesmyslně chtěli při rozehrávce stoperem vyvézt balón, jenže podklouzl a soupeř dal strašně jednoduchý gól. Ale kluci to nakonec zvládli. I ve druhém poločase se s tím rvali, dostávali jsme se do šancí, měli jsme hodně rohů, kolem deseti. Ale opravdu jsem se po těch gólech skoro začal obávat, aby to nemělo i dál stejný průběh, jako na Slovácku (konečný výsledek 1:6, pozn. red.), kde nás to totálně položilo,“ přiznal kouč Vyškovanů.

Ten proti prvoligovému soupeři, opět postavil prakticky původní třetiligový kádr a ujistil, že z výsledku závěry dělat nebude.

„Je to porážka, ale s přístupem a nasazením kluků jsem spokojený. A to jsme po třech dnech hráli druhý těžký zápas. A proti kvalitní první lize. Jen mě trochu mrzí, že jsme některé ty brejkové situace, anebo ty šance, nepřetavili v góla. Ten výsledek by samozřejmě byl příjemnější,“ dodal Trousil.