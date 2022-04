V osmatřiceti letech je v kádru vyškovského kouče Jana Trousila nejzkušenějším fotbalistou, na hřišti diriguje i o téměř dvacet let mladší hráče. „Jsem pro ně takový mentor a berou to v pohodě. Jsem hlavně rád, že vnímají, co jim říkám. Na hřišti v takové atmosféře, kdy není moc slyšet, jim už ale nic moc nepředám,“ řekl Klesa.