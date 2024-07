I pro dlouhodobě fungující a dokonale sehraný tým je start do nové sezony vždycky velice důležitý. Tím víc pro MFK Vyškov, který do svého čtvrtého ročníku ve druhé nejvyšší soutěži vstoupí s prakticky zcela novým mužstvem. Zítra dopoledne v tradičním čase čtvrt na jedenáct se v derby utká v Drnovicích s Prostějovem.

Že by derby v této konstelaci bylo nějakým mimořádně těžkým nebo nečitelným rébusem trenér Jan Kameník jednoznačně odmítl.

ChNL - II. liga:

MFK Vyškov – 1. SK Prostějov

1. kolo, sobota 20. července, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Zápasy v minulé sezoně: Vyškov – Prostějov 4:3 (góly: 1. a 67. Metsoko, 26. Eneme, 86. Kanakimana – 14. Malec, 36. Schaffartzik 57. Jaroň). Prostějov – Vyškov 0:1 (48. Sylla).

„Jistě souhlasím, že první zápas může dost nasměrovat mužstvo, ale pak je tu ještě dalších dvacet devět kol. Takže použiju takové klišé, že derby nemá favorita. Prostě je to tak. Ta první kola se hrají jinak než potom třeba šesté sedmé a další. Pak už jsou ty kádry přece jen víc stabilizované. Všichni měli na přípravu stejně času jako my, možná o nějaký ten den navíc, protože nehráli baráž. Ale tam my berličku hledat nebudeme. Věříme klukům, kteří sem přišli. Líbí se nám jakým způsobem pracují, a to jsou předpoklady k základnímu pozitivnímu nastavení a zbytek potom ukáže až samotná úvodní kola soutěže,“ zdůraznil kouč MFK, který pro derby nehlásil žádné absence.

Podobné názory jdou i z prostějovského tábora, který prošel podobně velkou obměnou kádru jako Vyškov. Přišlo i odešlo deset hráčů.

„Ohledně přípravy jsem maximálně spokojený. Kádr se vykrystalizoval. Hráčům jsem během celého období neměl co vytknout a věřím, že takto budeme šlapat i nadále. Máme tu starší zkušené hráče, ale i mladší tváře, které mají kariéru před sebou. Nyní víme, že bychom do toho úplně nechtěli sahat, ale rozhodnou první kola. Když do sezony dobře vstoupíte, tak budete v klidu. Může se tak stát, že ještě někdo přijde, ale vše si musí sednout a musí to být jistota, ne že budeme zkoušet,“ sdělil trenér Radim Kučera

Prostějov se minule do posledních kol zachraňoval, takže jeho nové plány sahají samozřejmě mnohem výš.

„Období posledního půl roku už bych nerad zažil. Byla tu velká obměna a teď doufám, že to bylo naposled. Vše směřovalo k záchraně a nyní přichází hráči, které si tu chceme ponechat. Je potřeba, aby si na sebe postupně zvykali a ten top by měl přijít do dvou, tří let. Cíl je pro nás jasný, abychom se vyhnuli starostem se záchranou a po dvou letech měli klidnější konec ročníku,“ zdůraznil sportovní ředitel klubu Jiří Balcárek.

Jak nepřímo naznačil lodivod Vyškova, tipovat derby není jednoduché, ale pokud by měla být vodítkem vzájemná druholigová zápasová bilance, tak vyhraje Vyškov. Ve třech domácí soubojích neztratil ani bod a soupeři vždy nadělil čtyři góly. I celková statistika hovoří jasně pro Kameníkovi svěřence. V minulé sezoně nejprve vyhráli v »divokém« utkání 4:3, v odvetě 1:0. Rok před tím doma výhra 4:1, v Prostějově porážka 0:1. V premiérové sezone MFK byly výsledky: Vyškov – Prostějov 4:0 a Prostějov – Vyškov 2:2. Celkově tedy: 6 zápasů – 4 výhry – 1remíza – 1 porážka.