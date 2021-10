„Zbrojovka byla samozřejmě jasným favoritem. My jsme chtěli k duelu přistoupit tak, jak jsme ukázali v minulých deseti utkáních. Z nikoho nemáme strach, pouze přirozený respekt. A to jsme splnili,“ zdůraznil.

Někdejší velká opora zadních řad Zbrojovky si před výkopem nechtěla připustit, že tento zápas byl mimořádnější než jiné. Úspěch trochu uvolnil napětí.

„Prožil jsem toho tady strašně moc. Díky zdejšímu fotbalu jsem se dostal do povědomí. Teď jsem ale jinde, šestým rokem ve Vyškově a jsem vděčný za šanci být znovu v profi fotbale. Je to super a vůbec mi nejde o to, jestli se postavím na lavičku tady nebo kdekoliv jinde. Beru to jako odměnu za to, co jsme ve Vyškově udělali a na čem pracujeme. Že od nás odcházeli hráči ze třetí ligy do vyšších soutěží. Považuji za úspěch, že jsme vydrželi do jedenáctého kola a mohli jsme zde být. Trenérský život je takový, že několikrát nevyhrajete a nedožijete se jako kouč dalšího utkání,“ upozornil s úsměvem.

Netajil, že v přípravě na zápas především „krotil“ emoce, včetně těch pozitivních. Skoro polovina hráčů ještě nedávno kopala, stejně jako on a asistenti Josef Mazura Rostislav Horáček, za Zbrojovku. A není tajemstvím, že z Brna se neodchází zrovna s ideálním rozpoložení. I to se vyškovskému realizačnímu týmu povedlo ukočírovat a dát se říct, že s bonusem. O zisku bodu dvěma góly rozhodl jeden z nedávných zbrojováků Marek Vintr.

„V posledních pěti duelech se nám ustálila sestava. Začali jsme totiž vyhrávat a střílet góly. Mára Vintr byl spolu s Pavlem Simrem žolíkem, kteří šli na plac na třicet čtyřicet minut a uměli skóre zlomit. Uvažovali jsme, že Ondru i Marka Vintry nasadíme od začátku, jenže leželi s virózou. Bylo mi také jasné, že u obou bude přemotivovanost, kterou je potřeba krotit. Postavili jsme Ondru, protože virózu měl kratší. Markovi jsem potom říkal, že tam půjde na třicet nebo pětatřicet minut. Ať tam klidně chcípne, ale že to odmaká a hlavně ať plní i defenzivní úkoly. Potom jeho situace přijdou a gól dá. Že se to splnilo, je pro něj krásné. Na Zbrojovce strávil delší dobu a my si ho koupili. Je náš hráč a oba bratři jsou geniální směrem dopředu,“ chválil vyškovský lodivod.

Výkonem na Zbrojovce Vyškované prakticky navázali na šňůru slušných ligových výsledků a na určitě výborný výkon v pohárovém utkání s prvoligovým Fastavem Zlín, který na jejich vyřazení potřeboval prodloužení.

„Klukům jsem po poháru se Zlínem říkal, když jsme padli až v prodloužení, že šlo o bonus zahrát si s ligovým mančaftem a se silným rivalem. A zvládli jsme ho. Upozornil jsem, že zápas se Zbrojovkou bude naprosto o něčem jiném a že to bude hlavně o srdíčku. Jsme spokojení, ale bod bereme s pokorou. Je jedno, s kým hrajeme. Každý duel ve druhé lize je pro nás svátek a mohu klukům jen poděkovat,“ zdůraznil.

A poděkování svým hráčům vyšperkoval zajímavým porovnáním.

„Se Zbrojovkou se nemůžeme se měřit zázemím ani financemi. Naši kluci chodí před duely do práce a někteří si brali dovolenou. Nemůžeme trénovat dopoledne, jelikož hráčů jakožto profíků máme asi pět šest. Vůbec to ovšem nevadí, po práci se vždy sejdeme. Trénujeme pětkrát týdně a kluci mají obrovskou chuť. Jeden za druhého bojují, nikdo si nenadává. I kdyby jsme s Brnem prohráli, musel bych jim poděkovat za odvedenou hru. Odvážíme bod, což je pro nás nadplán,“ zopakoval.