Tedy soupeře, s nímž jako nováček do druhé nejvyšší soutěže vstoupili. Na Julisce v prvním podzimním kole podlehli těsně 1:2. Dukla se tehdy řadila k nejvážnější uchazečům o postup do nejvyšší soutěže. Na hřišti to potvrzovala. Výhra nad Vyškovem odstartovala její sérii šesti zápasů bez porážky s bilancí pět vítěství a jedna remíza. Její jízdu zastavila až Líšeň doma 3:0.

II. liga - F:NL

MFK Vyškov – FC Dukla Praha

30. kolo, sobota 14. května, 17.30 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

9. Dukla 29 10 8 11 39:40 38

12. Vyškov 29 9 7 13 42:43 34

Na podzim: Dukla – Vyškov 2:1 (2:0), 39. Peterka, 45. Fábry - 78. Ondřej Vintr.

Vyškované byli v úvodu ve zcela opačné pozici. Nováčkovský ostych si připouštět nechtěli, ale daň platili tvrdou měnou. Duklu ve vyrovnaném souboji sice hodně potrápili, ale na body nedosáhli. Po pěti kolech měli na kontě jen jediný bod a soupeři je začali odepisovat… Nyní jsou karty rozdány jinak a odhodlání vrátit Pražanům porážku a s fanoušky se rozloučit vítězstvím má docela reálný základ.

„Žádný respekt ke jménu soupeře už samozřejmě nehrozí. Dukla sice rozjela sezonu výborně a každý už ji viděl minimálně v baráži. Jenže pak měla zase sérii, kdy body vůbec nedělala, a proto je teď tam, kde je a má jen o čtyři body víc než my. Mančaft si prošel určitou krizí, ale pro tento zápas to žádný význam nemá. I oni jistě budou chtít zakončit soutěž úspěšně,“ připomněl trenér MFK Jan Trousil.

Jeho svěřenci sice mají splněno a v Třinci dal trenér příležitost hráčům širšího kádru, při rozlučce s domácím drnovickým stadionem ho ale odpovědnost vůči fanouškům nabádá k trochu jiné taktice.

„V posledním zápase sezony doma uděláme všechno proto, abychom byli úspěšní. To znamená vyhráli, nebo podle průběhu utkání minimálně získali bod. Takže je předpoklad, že do základní sestavy postavíme to nejlepší, co momentálně máme,“ ujistil vyškovský lodivod.