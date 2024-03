Úroky se sice nepřipočítávaly, ale i tak je porážka fotbalistů MFK Vyškov v Kroměříži překvapivá a bolestivá. Doma nováčka vyprovodili debaklem 5:1. V průběhu podzimu se pak vyšplhali na samotnou špici tabulky. Z Kroměříže si měli přivézt potvrzení této pozice. Prohra 0:1 jim sice zatím situaci nekomplikuje, navíc Dukla po remíze 3:3 se Zbrojovkou snížila jejich náskok jen o bod, ale námětů k zamyšlení zápas dal až nepříjemně mnoho.

Fotbalisté Kroměříže (červenobílé dresy) hostili v prvním jarním kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vedoucí Vyškov. | Foto: Deník/Libor Kopl

Jeden z nich naznačil ve svém pozápasovém hodnocení spokojený domácí trenér Martin Onda. Jeho svěřenci do puntíku splnili pečlivě připravený taktický plán, favorit si s ním prakticky nevěděl rady.

„Vyškov nás ničím nepřekvapil. V sestavě sice udělal dvě změny a od začátku nastoupili dva hráči, co přišli na poslední chvíli, ale pro nás se stejně nic nezměnilo, protože ani jeden z těch dvou nijak zásadně nezměnil herní styl soupeře, na který jsme se připravovali,“ konstatoval kouč Hanácké Slavie.

Pravdu ale měl jen napůl. Herní styl hostů byl o dost jiný než ve většině »článků« úspěšného podzimního tažení. Naprosto chyběl pohyb bez míče, ale i účelný s balónem u nohy. Tah na branku. Rozdílový hráč. Hosté tak neměli trpělivě bránící slavisty čím překvapit. Pěší fotbal se zdlouhavým »rozšiřováním hřiště« to přinést ani nemohl. Přibližně tak to vyjádřil i poražený kouč MFK.

„Od začátku jsme víc drželi balón a snažili jsme se kombinovat a hledat skulinky v defenzivě a kompaktním bloku soupeře. Řekl bych, že se nám to nedařilo a nedokázali jsme si vytvořit předfinální nebo finální část, tak abychom tam dali nachystaný balón a vyvinuli tlak do soupeře. Navíc jsme v té rozehrávce a v tom rozhodnutí dělali celou řadu chyb. Za mě jsme hledali spíš rozhodnutí, která byla složitější, spousta centrovaných míčů ze středu pole, které nemůžou mít šanci na úspěch,“ konstatoval trenér Vyškovanů Jan Kameník.

Výsledkem tak bylo, že si jeho tým vypracoval minimum šancí, což na podzim také nebývalo. A spíše to byly jen pološance. V osmé minutě Mafwenta zblízka a trochu z úhlu rozvlnil jenom rozvlnil boční síť. Těsně před koncem Krollis hlavičkoval těsně vedle pravé tyče domácí branky. Mezi tím prakticky nic. A protože domácí se soustředili hlavně na to, aby gól nedostali, tak zápas rozhodla vlastně jediná utěšená střela celého utkání, když brankářem Stejskalem vyražený centr vrátil křižným obloučkem do vzdálenější šibenice jeho branky nehlídaný Adam Houser.

Pozápasové hodnocení vyškovského kouče bylo obsáhlejší, ale vesměs v naznačeném kritickém duchu. Na druhou stranu ale lze souhalsit i s jeho závěrem.

„I tyhle situace fotbal přináší, takže musíme být pozitivní, zůstat v klidu a dobře se připravit na další zápas,“ upozornil Kameník.

Tím dalším tedy bude v sobotu na domácím drnovickém trávníku souboj s Vlašimí. Výkop bude v tradičním čase 10.15 hodin.