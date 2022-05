„Jsme strašně zbrklí v koncovce. Ten, kdo se do šancí dostává, prostě v tu chvíli nezachová chladnou hlavu. A když tentokrát byla ta nadějná situace řešena velmi dobře, (v závěru gólová šance Dani Luala, pozn. red.) zase tam skvěle zasáhl gólman Chrudimi. Takže proti tomu nemohu nic říct, ale objevovalo se strašně moc chyb v předfinální fázi. Dostali jsme se dobře před vápno, ovšem namísto střely jsme hledali nějakou fantastickou přihrávku. Trošičku problém je také v tom, že co si Ondra Vintr zranil s lýtko proti Příbrami, pořád ho potíže provázejí a snažíme se ho dát do kupy, aby vždy vydržel aspoň padesát šedesát minut. Zkrátka ve své TOP formě teď není, a proto akce řeší jinak. Chce raději přihrávat a nehrne se do situací jeden na jednoho. A to nám potom chybí,“ naznačil trenér, co ho nyní asi trápí nejvíc.

Zároveň připustil, že příčinou může být i zatím nevyřešená sestupová otázka.

„Je vidět, že kluci už asi v hlavách mají, že se blíží konec sezony a všechny zápasy jsou o šest bodů. Na některých tedy je znát, že jsou zataženější a nechodí tolik dopředu jako dříve, kdy jsme doplňovali vápno v pěti šesti lidech. Teď tam jdou dva nebo tři, protože mají strach, abychom z brejku nedostali branku,“ upozornil.

Fotbalisté Vyškova uhráli v Chrudimi to, co potřebovali. Remízu a bod

Šéf vyškovské lavičky také znova opakoval, že mužstvu chybí produktivní koncový hráč, klasický fotbalový zabiják. Po odchodu dvojice Marek Vintr - Pavel Simr, to na hrotu zkoušelo několik hráčů. Nejlépe se úkolu zhostil Ondřej Vintr, ale, jak upozornil trenér, ten teď po zranění hledá někdejší formu. V koncovkách předchozích zápasů a v Chrudimi skoro do celého druhého poločasu šel na vysoký hrot Dani Lual z Jižního Súdánu. Vyloženou šanci mu zmařil bravurním zákrokem chrudimský gólman s brněnskými kořeny Jiří Floder.

„Dani dostal nějakých třicet minut. Hraje velmi dobře s balónem, kvůli svému somatotypu má však trochu problém se souboji. Nemá takovou muskulaturu, takže když se postavil chrudimským stoperům, bylo jasné, že musí chodit více do rychlosti než do soubojů, protože by je prohrával. Tentokrát měl tu největší šanci on, podržel míč a byl ve správných místech. Některé dovednosti má velmi dobré, na jiných zase musíme více pracovat. Na druhou stranu je s námi měsíc a půl, takže už se s mužstvem docela sžil. Každopádně nám chybí klasický zabiják, jenž by to na hrotu podržel a akci nám rozjel. Třeba Chrudim má z Hradce Firbachera, který je velmi kvalitní, ale klobouk dolů před našimi obránci, jak si s ním poradili a nepustili ho do žádné šance,“ uzavřel Trousil kapitolu Chrudim.