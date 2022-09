„Tohle já tak neberu. Stejně jako loni, kdy jsme byli poslední a necítili jsme se v být neznadějným outsiderem, tak letos, kdy jsme nad nimi, to zase nevnímám jako roli favorita. Obecně po osmi kolech je brzo takto známkovat. Navíc je to derby a Prostějov má určitě velice kvalitní mužstvo. V přípravě porážel prvoligové soupeře a dostával málo gólů. Po vítězství na Slavii v prvním kole se jim sice přestalo dařit a vyvrcholilo to porážkou 1:6 v Příbrami, ale asi už jsou zpátky. Hned na to porazili Táborsko 5:0. Ve dvou posledních kolech mají skóre 6:6, takže v tom zápase se asi může stát cokoliv, takže žádný favorit,“ upozornil trenér MFK Jan Trousil.