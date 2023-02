„Zatím s odletem počítáme. Komunikovala jsem s pánem ohledně letenek, vyjádřila soustrast a on mi říkal, že naše město je daleko od toho území,“ poukázala vedoucí líšeňského mužstva Dagmar Wallová na fakt, že známé přímořské letovisko Antalya je vzdálené přes osm set kilometrů od epicentra zemětřesení.

I ve Vyškově se soustředěním počítají. „Situaci řešíme, ale zatím to vypadá, že odletíme,“ uvedl trenér družstva Jan Trousil.

V Turecku se v reakci na tragédii zastavily sportovní soutěže, to by ale nemělo mít vliv na přípravné duely. Líšeň si v neděli zahraje se sedmým týmem nejvyšší ukrajinské soutěže Metalistem Charkov a o čtyři dny později s lídrem nejvyšší ligy v Kyrgyzstánu Abdishem-Ata Kant.

Vyškov si dopřeje rovněž dva přípravné duely. „Časy zápasů a tréninků se doladí operativně na místě. Určitě máme v plánu i zajímavé volnočasové aktivity, ale ty si taky teprve upřesníme,“ nastínila plán líšeňské výpravy Wallová.

Pro skromný brněnský klub je turecké soustředění vítanou novinkou, kvůli níž si všichni nominovaní vzali v práci volno. „Samozřejmě je v Turecku lepší počasí, ale pro výjezd tam rozhodla cenová kalkulace. Pobyt v Turecku vyjde výhodněji než soustředění v Česku,“ překvapila vedoucí družstva.

Týden u moře se vyplatí i díky přístupu hráčů, kteří si zřejmě uhradí část letenky. „Sami tuto možnost navrhli. Pokud neseženeme sponzora na letenky, tak si celou nebo část cesty zaplatí. Byla by škoda, aby soustředění padlo kvůli tomu,“ podotkla Wallová.

Ačkoliv v Antalyii v těchto dnech panují teploty jen lehce nad deset stupňů, půjde pro hráče z mrazivého jihu Moravy o vítanou změnu. Lákavá je především vidina tréninku na přírodní trávě. „Je pro nás hlavní, že se dostaneme na přírodní trávu a konečně uvidíme, jak na tom hráči jsou. Umělka stírá rozdíly,“ poznamenal Trousil.

V letadle se svými svěřenci potká fotbalisty Líšně, s nimiž ale nebudou mít jinak na soustředění nic společného, ačkoliv oba týmy míří do stejné destinace. „Původně to dokonce vypadalo, že budeme i na stejném hotelu, ale Vyškov bude nakonec jinde. Je to velká náhoda. Hrajeme spolu už ve třetím jarním kole, takže nás ani nenapadlo si s nimi něco domlouvat,“ usmála se vedoucí líšeňského týmu.

Ještě před odletem si Brňané zahrají ve středu od dvou hodin odpoledne na domácí umělé trávě přípravný duel se slovenským druholigovým celkem FC Košice. Vyškov přípravný duel proti Hodonínu, plánovaný na středu, po dohodě klubů nesehraje.