Rozhodující momenty se však odehrály o chvíli později. Líšeň v pětatřicáté a jedenapadesáté minutě kopala dvě penalty, přičemž především tu druhou považovali domácí za spornou. Trenér Valachovič však mluvil ještě o dalším incidentu. „Kopali jsme dvě penalty, ale co mám informace, tak v devadesáté minutě jsme měli mít další pokutový kop. Brankář Antonín Kinský se tam zachoval dost nesmyslně a rozhodčí ho ušetřil, to měla být i červená karta. Klidně tak ty penalty mohly být i tři,“ nastínil.

K oběma pokutovým kopům se postavil Adrián Čermák a v obou případech poslal brankáře Kinského na opačnou stranu. Vyškov už ani přes závěrečný tlak vyrovnat nedokázal. „Soupeř měl svou sílu. Nám se podařilo proti němu zápas otočit, ale určitě přijde utkání, kdy se nám to podařit nemusí. I když jsme prohrávali, tak jsme chtěli zůstat trpěliví, protože víme, že si vždy nějaké šance vypracujeme. A to se potvrdilo,“ liboval si Valachovič.

Pro Vyškov se tak jednalo o první porážku v sezoně. A byla to prohra poměrně krutá, hráči Jana Trousila byli po většinu zápasu lepší. Líšeň kromě penaltových situací nevystřelila na bránu, domácí obrana ji k ničemu dalšímu téměř nepustila. „V našem herním plánu bylo, že jsme nechtěli otvírat hru, hodlali jsme soupeře donutit ke hře, na kterou není zvyklý. To znamená, aby hodně držel balon a musel obehrávat naši obranu. Víme totiž, že jinak hraje hodně přímočaře a přes kraje, kde má rychlostní typy,“ vysvětloval líšeňský lodivod.

Ten může být spokojený i s tím, jak se jeho svěřenci naučili otáčet zápasy. Z posledních čtyř utkání totiž Líšeň musela dotahovat hned třikrát a vždy zápas dovedla do úspěšného konce. „Může to vypadat, že do utkání vstupujeme špatně, ale my do nich vstupujeme s nějakým cílem. Hráli jsme venku a když víme o síle domácích, tak jsme je chtěli nechat hrát a chodit do protiútoků. A nakonec nám to vyšlo,“ byl spokojený Valachovič.

Pro druholigové týmy budou mít následující dny rychlý spád, už ve středu totiž odehrají vložené šesté kolo. Zatímco Vyškov jede na pražskou Duklu, Líšeň doma přivítá možná největší překvapení dosavadního ročníku – B tým Olomouce, který má po pěti utkáních třináct bodů, v neděli porazil i ambiciózní Karvinou. „Byl jsem se na zápasu béčka Olomouce podívat. A myslím si, že na něj bude platit líšeňské prostředí, kde se soupeřům nehraje dobře. Na tom to hodláme postavit. Víme, co funguje a budeme se toho držet,“ doplnil zkušený stratég.

MFK Vyškov - SK Líšeň 1:2

Poločas: 1:1.

Branky: 8. Vintr – 35. a 51. (obě z pen.) Čermák.

Rozhodčí: Kvítek – Matoušek, Hádek.

Žluté karty: Krška, Kubala, Srubek – Černín, Matocha.

Diváci: 1014.

Vyškov: Kinský – Ilko, Srubek, Matys, Kubala – Jambor (78. Weber) – Kanakimana (78. Quattara), Fofana (84. Kratochvíla), Krška (62. Lahodný), Aleque (62. Klesa) – Vintr.

Líšeň: Vajner – Pašek, Jeřábek, Černín, Lutonský – Čermák (84. Šumbera) – Bednář, Machalík (70. Otrísal), Matocha (90. Laczkó), Sokol (70. Reteno) – Vandas (84. Zikl).