Při odchodu z trávníku měl slzy v očích. Po boku měl svého nástupce - syna Filipa, vstříc mu vyběhli ostatní členové rodiny i maminka. „Fakt jsem takovou rozlučku s aktivní kariérou vůbec nečekal,“ neskrýval Michal Klesa dojetí.

Benefiční zápas kapitána. Michal Klesa se parádně rozloučil s dresem MFK Vyškov. | Foto: Marie Nezbedová

Na vyškovském stadionu sehrál svůj poslední zápas v dresu MFK a byli přitom nejen rodinní příslušníci, ale i současní i bývalí spoluhráči a protihráči z jeho vyškovské fotbalové štace. Bílý dres jich obléklo osmnáct, černý brankářský Aleš Kvapil. Pozvánku dostali i další, ale z různých důvodů se omluvili nebo prostě nepřijeli.

„Těch lidí, které bych třeba mohl pozvat nebo i chtěl, by byla spousta. Já jsem ale chtěl hlavně lidi odtud z Vyškova, kteří prošli tímto klubem. Ty, co jsme to tady spolu táhli. Někdo nemohl kvůli práci, nebo byl na dovolené, což chápu. Samozřejmě jsem tu chtěl Honzu Trousila, měl studijní povinnosti ve škole, kde šprtá na nejvyšší trenérskou licenci. Omluvil se mně a přál, abychom si to tady všichni užili. Moc jsem rád, že tady byl Pepa Mazura, kterého ohromně respektuji za to, co ve fotbale dokázal, a vážím si ho jako člověka. S ním jsem tady vlastně byl celou dobu. A určitě si moc vážím všech, kteří sem přišli a moc jim děkuji,“ zamával svým příznivcům.

Na hřišti bylo vidět, že přání svého předposledního trenérského šéfa plní do puntíku a v pravém slova smyslu si zápas opravu fotbalově užívá…

„Ano, vystřídal jsem všechny posty v sestavě, vyjma gólmana. Ale mohl jsem i chytat! Loni jsem chytal na trénincích, když tam nebyli gólmani a nebylo to tak špatný. Já jsem si to v bráně užil a určitě bych se toho nebál ani dnes,“ usmíval se.

Potenciálních soupeřů pro benefici by byly desítky. Zaujalo, že přijely právě Nové Sady. Tuhle část ovšem oslavenec neřešil, tu měly na starosti jeho fanynky…

„Do toho já jsem opravdu nezasahoval. Vlastně celé to dala dohromady Pavla Petlachová, co dělá »píár« pro futsalový Amor. Ale určitě hrálo roli, že v Nových Sadech je kapitánem mančaftu Alda Rus, se kterým jsem ve Vyškově hrál. Tak to vlastně bylo takové jakési propojení. A já si myslím, že to bylo hezké odpoledne a že si to užili všichni. A hlavně tu byla sranda,“ ocenil průběh i záštitu Amoru nad akcí.

Jsou to paradoxy! Loučení vlastně byla zároveň i jakási Michalova premiéra. Se synkem Filipem si oficiální zápas zahrál poprvé v životě.

„Filip hraje v Praze, tam, kde jsem začínal já, v Běchovicích. Jsem hlavně rád, že ho fotbal baví a že nesedí jenom doma. Ale i kdyby to nebyl fotbal, kdyby dělal cokoliv jiného smysluplného, tak budu strašně rád,“ chválil pokračovatele rodinné fotbalové tradice.

Tečka. Kapitola vrcholového fotbalisty je uzavřena. Už po baráži se Zlínem Michal Klesa naznačil, že o návaznosti na ni zatím konkrétně neuvažoval. Fotbal by chtěl hrát dál někde na nižší úrovni, ale co ho bude živit, to rozhodování přijde na „stůl“ v příštích dnech.

„Zatím jsem žádné nabídky nedostal, ale já doufám, že po tomhle zápase se pohrnou (úsměv). Vysílalo se to on-line, takže si myslím, že určitě něco přijde. Já sám zkusím Prostějov, aby si tam Koudy měl konečně s kým zahrát. (evidentní „špička“ do Jana Koudelky, bývalého spoluhráče z Vyškova, dnes hráče Prostějově). Ale vážně, zatím opravdu nevím, kde a jestli vůbec někde fotbal budu hrát. Teď spíš uvažuji o tom, jestli se nějak zapojím tady v klubu. Podle toho se bude odvíjet všechno další. Já preferuju zůstat tady a pak by už aktivní fotbal šel stranou. Pokud ne, tak fakt nevím, co bude. Je červen, zeptejte se mě až po dovolené,“ s úsměvem uzavřel Michal Klesa.