Do Vyškova se Lukáš Lahodný vrátil poté, co Blansko sestoupilo z druhé fotbalové ligy. Pak ale dlouho laboroval se zraněním. Návrat na své místo do středu zálohy neměl jednoduchý a teď jej navíc komplikuje takřka tragický stav kádru nováčka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Tým má nebývalý počet zraněných a nemocných hráčů, takže v sestavě musí trenér Jan Trousil improvizovat. Vypadá to tak, že se i Lahodný bude přeškolovat. Ze záložníka na stopera. Před reprezentační přestávkou, v minulém kole v Jihlavě, se do středu obrany postavil od začátku, proti Třinci (1:4) tam střídal zraněného Filipa Štěpánka.

„Štěpec měl nějaký zdravotní problém s kolenem, tak jsem tam šel. Za stavu 1:3 prakticky už není co ztratit, ale musíte tam jít s pocitem, že pořád je možné ještě něco udělat. Takže jsme hru chtěli zjednodušit. Dali jsme tam druhého vysokého útočníka s tím, že to budeme odzadu nakopávat, když to do té doby po zemi nešlo. Bohužel, ani to se moc nedařilo. Nějaké příležitost tam byly. Myslím, že něco měli Ilko a Simr, ale náš největší problém byl, že jsme před jejich branku nedostali dost balónů po centrech. Nemohli jsme se prosadit přes kraje a potom to centrovat,“ vystihl Lahodný zřejmě největší současný vyškovský problém, absence ofenzivních krajních obránců a záložníků.

Kombinace středem hřiště na těžkém, docela mokrém a hrbolatém terénu řešením nebyly a ke kýženému efektu také nevedly. Na terén ovšem Lahodný porážku nesvádí.

„Pro nás, když chceme hrát kombinační fotbal, to může být nějaký problém, ale je to pro oba týmy stejné. Máme konec listopadu, počasí se zhoršuje, hřiště bylo měkčí, ale nedá se očekávat, že to bude někde jinde lepší. Třeba na Zbrojovce to bylo úplně propískované. Myslím si, že Třinec byl agresivnější, vyhrál víc osobních soubojů a řekl bych, že si za tím šel víc. Já jsem už zdravotně úplně v pořádku. Nevím, ale stoperem asi nejsem. Byl to záskok, když bylo potřeba. Hrál jsem to už v Jihlavě a tam jsem se na začátku ještě dost hledal. Dnes to možná bylo trochu lepší. Ale můj post je defenzivní střední záložník,“ ujistil šestadvacetiletý fotbalista.