O STABILITĚ KLUBU. „Od určité sezony jsme bez dramatických ekonomických dopadů z dob minulých na nákladový rozpočet, ovšem loňskou a tuto sezonu se nepříjemný vliv covidové pandemie zákonitě musí projevovat i u nás. Jsou to určité příčiny zvýšených nákladů, na druhé straně i propadu příjmů. Řádově přes dvacet procent rozpočtu dělají příjmy od partnerů, jestliže jejich podnikání nějak zásadně ovlivnila covidová pandemie, podpora někoho jiného buď zaniká, nebo se dostane na vedlejší kolej, tím pádem na nižší částky. Ale dokážeme se s tím vyrovnat.“

O PRODEJI KLUBU. „Za poslední tři roky jsme byli ve vývojových fázích vytipování a komunikace na principu strategický vlastník, popřípadě spoluvlastník, ale jednání vždy končila a dál se nepostupovalo. Když druhá strana zjistí, že do toho musí dávat svoje vlastní peníze, záměr začne přehodnocovat a nějak to v podstatě vyšumí. Přede mnou a klubem leží jediný postup, a to je cesta majoritního vlastníka. Nezastírám, že jsem si stanovil nějaký strop sebeobětovávání se, k němu se za osm let přibližuji. Mám dva partnery, se kterými na toto téma jednám, a jsem lehce optimistický, že bychom se nemuseli dostat takzvaně do slepé uličky.“

O ODDĚLENÍ MLÁDEŽE. „Co se přetřásá mediálně, jsou prostě hlouposti, třeba jako sdělení mého bývalého spolupracovníka, že si chci nechat mládež a prodat jen akciovku. Existuje licenční řád, článek osmnáct, který stanovuje, kolik mládežnických týmů, v jakých kategoriích a v počtu hráčů musí profesionální klub mít, aby mu byla na příslušnou sezonu udělena licence. Zjednodušeně řečeno, nemůžete prodat klub bez mládeže, to je totální nesmysl.“

O ONDŘEJI VAŇKOVI. „K 31. srpnu mu byla ukončena hráčská smlouva způsobem odpovídajícím všem normám, které platí pro klub a hráče ve FAČR. Hráč se prostřednictvím právníků rozhodl tento krok považovat za neoprávněný, proběhlo arbitrážní řízení, které potvrdilo oprávněnost kroku klubu. Jestli se odvolá, nebo co bude dál, je záležitost Vaňka.“

O STAVU STADIONU. „Po posledním jednání s městem jsme došli k závěru, že se musí udělat technický pasport Městského fotbalového stadionu Srbská a na jeho základě vyjde nějaký obsah a rozsah podmínek s časovými fázemi, co se musí stát, aby byl stadion licencovatelný. Tohle se v průběhu jara musí vyřešit. Kdyby došlo k postupu nás i Líšně a týden co týden by se hrálo soutěžní utkání na Srbské, přijde mi to při současném technickém stavu stadionu hodně rizikové.“

O HRACÍ PLOŠE. „Licenční komise pro hrací plochy dělala inspekci v závěru podzimu a Srbská je ze 32 stadionů pátá od konce. Maximum v hodnocení kritérii bylo třicet bodů a Srbská má osmnáct. Licenční manuál říká, že kdo má míň jak dvacet, musí pro následný soutěžní ročník dělat rekonstrukci hrací plochy. Uděláme zase jako na podzim zásahy, provzdušnění, dosetí, aby nemuselo dojít k rekonstrukci v létě. Pauza mezi koncem ročníku a začátkem následujícího je pět týdnů, to je hrozně krátký čas. Vynaložíme veškeré úsilí, aby se to zvládlo a nedostali jsme se do kritického stavu, ale dovolím si prognózovat, že na sezonu 2022/2023 se musí udělat.“

O TRÉNINKOVÉM CENTRU. „Když se město stalo vlastníkem, převzalo investiční rozvojový plán, který dál rozčlenilo. V Brněnských Ivanovicích máme za sebou umělku, objekt v areálu, kde je sociální zázemí, šatny a hlavně regenerace, což byla milionová investice a je lehce nadčasová. V investičním plánu příštího roku je nachystaná druhá umělka, terénní úpravy dvouhektarové klínu k polnímu železničnímu přejezdu u Holásek, aby vzniklo jeden a půl přírodní hrací plochy. Z hlediska rozhodovacího v prostředí města všechny kroky proběhly a provozovatel sportovní infrastruktury města Starez to má ve svém investičním plánu zakomponované. Městský rozpočet s tím počítá a na konci roku 2023 by měl být komplet areál, tedy dvě přírodní hrací plochy, dvě umělky a zázemí. Rozvojově už se území dá víc vytěžit jen tím, že se dostaví objekt na principu stravování, ubytování, tím bude území vytěžené. Co se týče sportovišť a zázemí, na české poměry to bude lehce nadstandardní.“