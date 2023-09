Když máš díry v obraně, musíš dát víc gólů než soupeř. Tohle staré fotbalové „moudro“ plně zafungovalo v utkání devátého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY fotbalistů Vyškova s Prostějovem. V derby Vyškované snaživého soupeře přestříleli 4:3.

V 9. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY porazili fotbalisté Vyškova (bílé dresy) Prostějov 4:3. | Foto: Michal Málek

Výsledek převážil vyškovskou misku vah spokojenosti na kladnou stranu. Trenér Jan Kameník po utkání hlavně chválil, ale to, co v pořádku nebylo, přejít nemohl.

„Je potřeba, abychom lépe řešili standardní situace. Je to o nějaké individuální zodpovědnosti hráčů a v tomto případě o schopnosti ten balón dostat ven z vlastního velkého vápna. Dostali jsme tak druhý gól na 2:2 a zápas tak vlastně začal od začátku. Ve druhém poločase jsme si zase nepohlídali brejk protivníka a najednou jsme to byli my, kteří se musí snažit s tím utkáním něco udělat a dotahovat,“ upozornil kouč Vyškovanů.

Prostějovští hosté do zápasu nastupovali z pozice předposledního týmu tabulky, ale výkonem potvrdili, že se v těchto vodách nemusí topit dlouho.

Čtyřgólový příděl Prostějovu fotbalisté Vyškova dodrželi. Ale málem to nestačilo

„Hráli jsme proti soupeři, který na nás byl velmi dobře připravený. Řekl bych, že pro nás i dost málo čitelný, protože tam došlo ke změně v realizačním týmu. My jsme defacto nevěděli, na co se máme nachystat a bylo pro nás obtížné přečíst, jakým způsobem se soupeř bude prezentovat. Tyhle faktory možná nahrály, že v některých situacích jsme se nechovali tak, jak jsme se měli chovat. Na druhou stranu, a zopakuji to po několikáté, pokud bychom měli pomýšlet na ty nejvyšší příčky, tak prostě si tady tohle musíme pohlídat. V týmu na hřišti musí fungovat dobrá komunikace, abychom dokázali soupeře eliminovat a přehrát,“ upozornil Kameník.

V zápase se to jeho svěřencům podařilo a není podstatné, že definitivní obrat přišel až pár minut před koncem po brejku a perfektním zakončení Bienvenue Kanakimany. Jeho a také novou velkou akvizici zkušeného Šimona Faltu Kameník poslal na hřiště až ve druhém poločase za stavu 2:3. I oni byli důležitým faktorem závěrečného rozvratu prostějovské defenzívy.

„Beny přiletěl z reprezentačního srazu jejich národního týmu až v pátek nad ránem a prakticky vůbec nespal. Předzápasový trénink absolvoval asi jen deset minut a pak jsme ho nechali odpočinout, takže do zápasu taky nešel od začátku. Šimon Falta se k nám připojil na začátku týdne. Dlouho netrénoval s týmem, skoro tři měsíce, takže jsme v tomto směru zůstali tak trochu opatrní. Bavili jsme se s ním o tom a řekli jsme si, že vstoupí až do rozehraného utkání,“ vysvětlil jejich „použití“.

Výhrou se MFK vrátil do čela tabulky, ve kterém jej o už jen bod stíhá nejhlavnější favorit druhé ligy Zbrojovka Brno. Jihomoravští fanoušci se tak mohou těšit na sobotu, kdy se oba lídři tabulky utkají v Brně na Srbské (17.00). Vyškované tam mohou jet v pohodě a určitě v očekávané velké návštěvě o sobě dají vědět i jejich fanoušci. Koneckonců ani na ně Kameník v hodnocení nezapomněl.

„Opravdu hráčům patří poděkování. Všem. Teď je to tým, který si zatím výsledkem jde, i když se to nevyvíjí dobře. Tohle si musíme chránit a hlídat a k tomu dobře trénovat, abychom byli kvalitně nachystaní na dalšího soupeře. A možná pracovat ještě víc a poctivěji, abychom se odměnili fanouškům za tu obrovskou podporu, které se nám od nich dostává a které si velmi vážíme,“ ujistil šéf vyškovské lavičky, že více než patnáct stovek diváků jeho chlapcům pomáhalo a přispělo k obratu ve skóre.

Nepřímo to potvrdil i nový trenér Prostějova Pavel Zavadil, který z tohoto stadionu vykročil na dlouhou a úspěšnou profesionální kariéru.

„Já jsem samozřejmě moc dobře věděl kam jedu a fakt to tady na mě okamžitě fotbalově dýchlo. Ano i vzpomínky se vrátily, protože tady jsem začínal s velkým fotbalem. Ten stadion samozřejmě velmi dobře znám a moc jsem se na to těšil. Tady byla vždycky dobrá atmosféra a když byla ještě plná ta protější tribuna na sezení, tak to samozřejmě bylo ještě výraznější. Tento stadion si zaslouží, aby se tady hrála vysoká soutěž,“ sdělil borec z 499 prvoligovými starty.