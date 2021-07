„Budu spokojený, pokud se tady s vámi za rok setkám na opět druholigové tiskovce,“ velestručně, nepřímo, ale jasně sdělil plány nováčka II. ligy trenér Jan Trousil na tiskové konferenci, která dnes proběhla stylově na trávníku stadionu v Drnovicích. Tam Vyškovští budou hrát domácí zápasy, protože jejich stánek v okresním městě neprošel licenčními podmínkami pro profesionální soutěže.

Pokud jde nováček do F:NL se skromnějšími záměry, neznamená to, že v ní hodlá jen paběrkovat. V letní přestávce se kádr výrazně obměnil směrem ke kvalitě a hráčským zkušenostem.

MFK Vyškov - kádr 2021/2022



Brankáři: Martin Šustr (1990), Štěpán Spurný (1996), David Vitásek (2002).

Obránci: Ladislav Hanuš (1994), Pavol Ilko (1993), Filip Štěpánek (1999), Ahmed Fofana (2000), David Němeček (1994).

Záložníci: Ondřej Vintr (1997), Lukáš Lahodný (1995), Karel Jaroš (2000), Michal Klesa (1983), Dan Jambor (1999), Nikola Todorič (2001), Bienvenue Kanakimana (1999), Tomáš Cabadaj (1997).

Útočníci: Pavel Simr (1983), Marek Vintr (1997), Martin Macej (1997).

Trenér: Jan Trousil. Asistent trenéra: Josef Mazura. Vedoucí týmu: Martin Neděla. Management klubu – jednatel společnosti: Martin Chalupecký. Generální manažer: Zbyněk Zbořil. Sekretář: Martin Neubauer. Vedoucí komunikace a PR: Kryštof Severa.

„Teď sice stojíme asi tři dny před zahájením soutěže, ale určitě nejsme v nějaké finální podobě kádru. Do soutěže jsme se rozhodli jít s kádrem 19 + 3. Teď ještě čekáme na nějakou spolupráci v hostování z ligových klubů. Doufám, že se nám ještě podaří, když ne do prvního kola, tak v krátké době, kádr doplnit. Já jsem se snažil vnést do mužstva nějakou zkušenost, například v podobě brankáře Martina Šustra ze Zbrojovky, Lukáše Lahodného z Blanska. Se stávajícími hráči jsme jako jedním z prvních podepsali smlouvu s kapitánem Michalem Klesou. Pokračovat se rozhodl Pavel Simr. To jsou kluci, na které se to bude dát navázat. Ale jak jsem řekl, jsme připraveni se ještě posílit z ligových klubů,“ sdělil nový generální manažer MFK Zbyněk Zbořil.

„Určitě musí přijít ještě jeden stoper a hráč na hrot, jako alternativa k Simrovi, Marku Vintrovi a Macejovi. Tam se ti hráči určitě mohou protočit. A velmi rád bych přivítal alespoň jednoho středového hráče,“ konkretizoval Trousil.

Letní přípravu týmu zkomplikovala právě dlouho nevyjasněná situace kolem postupu ze třetích lig. Původně byla tedy „ušitá“ pro Moravskoslezskou ligu. Po definitivním potvrzení postupu se pak za pochodu muselo dolaďovat.

„Takže letošní léto pro nás bylo hodně hektické. Prostřídalo se tu třicet hráčů s tím, že jsme chtěli dát šanci klukům, kteří si druhou ligu vykopali. Ale samozřejmě muselo dojít k zeštíhlení a někteří museli odejít. Nakonec se z toho tedy vykrystalizoval kádr devatenácti hráčů do pole plus tři gólmani. A jak jsme řekli, dvě tři „okénka“ jsou ještě volná. V přípravných zápasech nás hodně dobře prověřily zejména prvoligové kluby Slovácko a Olomouc. Ukázalo se, že nám chybí taková ta soubojovost, to, co ve třetí lize až tak vidět nebylo. Druhá liga, to je už opravdu jiná soutěž, kde je v soubojích potřeba mnohem větší agresivita. Proto jsme se rozhodli jít cestou příchodu hráčů vyšších postav a odolných v soubojích. Jsem hodně rád, že se podařilo dotáhnout příchod ofenzivního Martina Maceje, který v tomto směru má velký potenciál. Reagovali jsme na to, když se nám zranil stoper Frederic Myienga. V zápasech se jevil velice nadějně a velmi dobře si obranu dirigoval. Za něho přišel z Chrudimi Ahmed Fofana. To je trochu jiný typ než Myienga, nebo před tím ještě Tijani. Ti oba byli silové typy, Ahmed je dvoumetrový, spíše atletický, ale jasně ukazuje, že tu kvalitu má. Jak řekl pan Zbořil, jsme v kontaktu s ligovými kluby a jakmile uzavřou soupisky, věřím, že ještě někdo přijde. Ale i v tuto chvíli jsou všichni hráči na druhou ligu připraveni dobře a ochotní se porvat, abychom v ní byli úspěšní,“ zdůraznil Trousil.

„Pro nás hráče byla letní příprava sice také hektická, ale pro vedení klubu určitě mnohem hektičtější. Naším úkolem je dobře se kondičně připravit, a to se určitě povedlo. Měli jsme i individuální plány. Ovšem skoro rok jsme nenastoupili k soutěžnímu fotbalu, a to je o něčem úplně jiném než kondička. Ale věřím, že to bude fungovat, je nás tu dost zkušených hráčů, abychom to zvládli“ upozornil kapitán mužstva Michal Klesa.

„Mužstvo vypadá dobře a hlavně co jsem tady, velice dobře pracuje. Na klucích je vidět ohromná chuť do fotbalu a zabojovat, i když pro některé ten přechod do profi soutěže bude ohromný skok, protože v ní ještě nefungovali. Věřím, že to společně zvládneme a budeme nepříjemnými protivníky pro každého soupeře,“ dodal brankář Martin Šustr.

„Určitě nebudeme hrát fotbal, co nám stačil ve třetí lize. Tam jsme chtěli držet míč a hrát pořád nahoru. Teď musíme hrát trochu jiným způsobem. Připravujeme se na to. Určitě chceme chtít mít kompaktní defenzívu, ve středu pole pak nějaký pružný blok a dopředu zůstat přímočaří. Hráče na to máme,“ naznačil Trousil taktickou změnu.

Druhou nejvyšší domácí soutěž Vyškovští budou hrát poprvé v historii, která se v srpnu zakulatí jako stoletá. Fanoušky samozřejmě mrzí, že za svým týmem budou muset jezdit do Drnovic, byť je to z Vyškova kousíček. Jak bylo naznačeno v úvodu, svaz nepovolil hrát ve Vyškově profesionální soutěž. Klub a město hledají řešení, ale generální manažer odhaduje, že tu MFK odehraje celou sezonu.

„Především jsem přesvědčený, že když Vyškov postoupil do druhé ligy, tak by se měla hrát ve Vyškově. To se bohužel nepodařilo. Bez pomoci města to prostě zvládnout nejde, ale bohužel to všechno pro nás i pro město přišlo velmi rychle. Jednání samozřejmě probíhají. Drnovice byly vlastně plánem B a když se pak musel realizovat, tak jsem byl po inspekci pana Rýznara z licenční komise docela překvapený. Při odjezdu říkal, že tady ten stadion je vlastně už teď připravený. To je pro obec a kluky z místního fotbalu velká vizitka a uznání, jak to dokázali během dvou let dát dohromady. Stadion se v podstatě vrátil do původního stavu, jako sloužil v první lize. Samozřejmě zbývají ještě některé věci, které budeme muset do zápasu s Líšní ve druhém kole dodělat,“ sdělil Zbořil.

Po výsledku letošního ročníku první ligy a při složení druhé, se tedy Drnovice mohou zase těšit na velká regionální derby. Tedy hlavně tedy se Zbrojovkou. I při dodržení všech aktuálně platných covidových omezení v oblasti návštěvnosti sportovních akcí, vedení klubu věří, že žádný zájemce o tento a ostatní prestižní zápasy nezůstane za bránou.

„Oficiální kapacita stadionu je nějakých 6500 diváků. V rámci covidových opatření ji můžeme naplnit z padesáti procent. To si myslím, že by pro podzimní zápasy mělo stačit,“ ujistil manažer MFK.