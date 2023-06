I když fotbalisté Vyškova bujaře křepčili v kabině a oslavovali, na jejich trenérovi Janu Kameníkovi kromě vítězné děkovačky nešlo poznat, že právě po středeční výhře 2:1 nad Jihlavou dovedl svůj tým minimálně do baráže o první fotbalovou ligu a v neděli proti Chrudimi může (za sice nepravěpodobné konstelace) slavit přímý postup do nejvyšší soutěže.

Radost fotbalistů Vyškova po obratu duelu s Jihlavou. | Video: Václav Petrů

„Emoce projevit umím, ale musíme si uvědomit, že bez seriózní práce to nejde. Když se nálada třeba na tréninku uvolní, dokážu je projevit, ale jsme profesionální klub a tak musím na vše reagovat, jak se patří," přesvědčoval po středeční partii kouč, jenž Vyškov převzal před měsícem po dlouholetém oblíbeném trenérovi Janu Trousilovi, jehož odvolání nesli někteří fanoušci nelibě.

Kameníkovi zatím koncentrovaný přístup vychází. Z pěti duelů pod jeho vedením Vyškov čtyři vyhrál, zvládá i zápasy, ve kterých to herně skřípe. Mrzí jen remíza 2:2 s Příbramí poté, co jihomoravský celek ještě v osmdesáté minutě vedl 2:0. „Samozřejmě pořád bolí, že jsme ztratili tak dobře rozehraný zápas. Může se to stát, ale prošli jsme si tímto momentem a další zápasy zvládli. Už je to minulost," podotknul jedenačtyřicetiletý stratég.

Ten ve větší míře než jeho předchůdce spoléhá na videorozbory. „U videa trávíme hodně času, jsem tu pořád nový, tak abych věci přenesl na tým. Je to jedná z možností, jak dobře vysvětlit situace hráčům. Jsme trochu multikulturní tým a musím věci překládat do angličtiny. Video je v taktické přípravě potřebné kvůli přesnosti informací. Vizuální vjem je na pochopení nejúčinnější," vysvětlil bývalý trenér Jihlavy, Zlína či slovenského Pohronie, jenž měl ve středečním zápase v základní jedenáctce hned pět afrických hráčů.

Přístup nového trenéra se zamlouvá ugandskému bekovi Vyškova Musovi Ramanthanovi, který přispěl k důležité středeční výhře nad Jihlavou vyrovnávacím gólem. „Nový trenér zlepšil všechno, líbí se mi, jak s námi komunikuje anglicky. Součástí snad všeho je video. Každý vidíme, jak se nejlépe připravit na hru pozičně, zvlášť, když si rozebereme chyby. Je to na velmi dobré úrovni," lebedil si Ramanthan.

Vyškov má ještě šanci vybojovat si i přímý postup do první ligy. To by však Karviná musela v nedělním duelu senzačně prohrát doma s již jistě sestupujícím Třincem a Vyškov vyhrát v Chrudimi. Daleko pravděpodobnější je tak účast jihomoravského celku v baráži, první duel by se odehrál ve čtvrtek 1. června v Drnovicích a odveta v neděli 4. června na hřišti zatím neznámého soupeře, kterým může být kdokoliv z trojice Zbrojovka Brno, Pardubice a Zlín.

„V baráži půjde určitě o rozdílné zápasy, než jaké jsme odehráli. V neděli se teprve dozvíme jméno soupeře. Vůbec zatím nevíme, co od toho čekat. Teď máme radost, že jsme si splnili první cil, za kterým jsme všichni šli," shrnul Ramanthan.

Vyškov s trenérem Janem Kameníkem

30. dubna: Varnsdorf - Vyškov 1:3

5. května: Vyškov - Příbram 2:2

13. května: Vlašim - Vyškov 0:1

20. května: Vyškov - Olomouc B 2:0

24. května: Vyškov - Jihlava 2:1