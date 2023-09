Překvapením začalo osmé kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Dosud neporažení fotbalisté Vyškova zamířili do Chrudimi, která do utkání vstupovala ze spodní poloviny tabulky, domácí ale lídra druhé nejvyšší soutěže zaskočili a skolili jej 2:1. Jihomoravané tak klesli na druhou příčku za pražskou Duklu.

Vyškovští fotbalisté (v bílém) v Chrudimi poprvé v sezoně poznali hořkost porážky. | Foto: Michal Málek

S bilancí pěti výher a dvou remíz vstupoval Vyškov do sobotního utkání a i v Chrudimi se dostal do vedení. Zařídil se o to druhým gólem v sezoně Bienvenue Kanakimana, který ve dvaačtyřicáté minutě poslal hlavou hosty do vedení.

Úvod druhé půle však svěřencům kouče Jana Kameníka vůbec nevyšel. Už v padesáté minutě vyrovnával na 1:1 David Huf, obrat domácí dokonali jen o čtyři minuty později. Do samostatného úniku se dostal Daniel Langhamer, který se nemýlil a zařídil Chrudimi cenné tři body.

Vyškov už se ve zbytku utkání nedokázal dostat do většího tlaku, naopak mohl dostat i třetí branku, gólman hostí Jan Stejskal však stihl napravit svoji hrubku.

Jihomoravský klub po prohře klesl na druhou příčku za pražskou Duklu, oba celky však mají sedmnáct bodů. Chrudim poskočila do středu tabulky.

Chrudim - Vyškov 2:1

Poločas: 0:1.

Branky: 50. Huf, 54. Langhamer – 42. Kanakimana.

Rozhodčí: Krejsa - Šimáček, Vyhnanovský.

ŽK: 3:5.

Diváci: 820.

Chrudim: Floder – Skwarczek, Míka, Toml, Borkovec (89. Kutík) – Řezníček (89. Bauer) – Záviška, Langhamer, Novotný – Látal (71. Kesner), Huf (71. Jurčenko).

Vyškov: Stejskal – Ilko (40. Němeček), Coulibaly (78. F. Štěpánek), Mafwenta, Ramathan, Kanakimana (78. Lacík), Souaré, Bayo (51. Vintr), Lahodný, Eneme (78. Diallo), Metsoko.