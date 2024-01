Myslím si, že jsme odvedli dobrý výkon. Nikdo nemohl čekat, že po poločase povedeme 2:0. Asi ani Slovan nepředpokládal, že budeme až takhle bojovní a předvedeme výrazně útočný fotbal.

V úvodu jste Slovan jasně přehrávali a brzy vedli 2:0, byla to nejpovedenější část utkání?

Rozhodně ano, soupeř ze začátku ani příliš nepresoval, asi čekal, co vlastně předvedeme. První poločas byl ale od nás fantastický, pak na nás Slovan vlezl daleko víc agresivněji.

V dresu Slovanu nastoupili Zmrhal, Kucka nebo Weiss mladší, pomůže vám konfrontace s takovými jmény i do jara?

Jsou to pro nás velké zkušenosti, alespoň trochu si díky nim dokážeme představit, jak to vypadá v první lize. Na vlastní oči vidíme, jak hráči z nejvyšší soutěže působí na hřišti nebo jak přemýšlí, můžeme se toho chytit a přenést to do našich budoucích zápasů.

Porazili jste Skalicu, společně s remízou se Slovanem to jsou dva cenné výsledky v přípravě. Navazujete tak na povedený podzim?

Určitě. Hlavně vidíme, že se nám vrací práce, kterou odvádíme v trénincích. Pak z ní vznikají takovéto výsledky.

Druhou ligu máte velice dobře rozehranou, co očekáváte od jara?

Soutěž máme dobře rozjetou, ale nesmíme žádný zápas podcenit. Je třeba makat naplno, abychom si udrželi výkonnost a dotáhli to do zdárného konce.

Bavíte se v kabině o postupových ambicích?

Jo, mluví se o tom. Je ale za námi teprve půlrok, nesmíme té naší pozici zatím přikládat příliš velkou váhu. Musíme se soustředit jen sami na sebe, na své výkony, od toho se vše bude odvíjet. Když do toho dáme sto procent a budeme makat, tak druhou ligu snad vyhrajeme.

Máte v kádru opět několik nových hráčů, jak se sžíváte?

Je to vlastně jako každý půlrok, opět přišli noví hráči a musí mezi nás zapadnout. Na nás je, abychom je přijali mezi sebe, ale chytit se musí hlavně oni.

Na co se zaměříte v následujících dnech přípravy?

Především se budeme věnovat různým taktickým věcem, zároveň ale hodláme pilovat i jisté individuální prvky. Tréninkovou náplň ještě neznáme úplně přesně, ale určitě se různým způsobem zaměříme na vše.

Příprava je poměrně dlouhá, jak to zrovna vy snášíte?

Zimní příprava je vždy dlouhá, není to nic moc dobrého. Máme ale aspoň čas se nachystat na jarní část druhé ligy, do které dáme všechno.