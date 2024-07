„Pokračujeme v nastoleném trendu. Vyškov už jasně ukázal, že umí připravit hráče pro první ligu, a věříme, že je to i případ Santiaga. Svými výkony u nás nebo na AFCONu (mistrovství Afriky, poz. red.) jasně ukázal svou kvalitu, stal se rozdílovým hráčem a Vyškov přerostl. Logicky se o jeho služby začaly zajímat prvoligové a zahraniční kluby a jsme rádi, že můžeme Santiho posunout o kousek výše. Přejeme mu hodně štěstí a věříme, že se mu v novém angažmá bude dařit a potvrdí, že námi nastolená cesta funguje,“ napsal k přestupu na internetových stránkách MFK generální manažer Zbyněk Zbořil.

Reprezentant Rovníkové Guineje přišel do Vyškova v srpnu loňského roku z francouzského Nantes. Během loňské sezony odehrál dvacet druholigových zápasů a čtyři pohárové. Vstřelil jednu branku, kterou pomohl Vyškovu k výhře 4:3 nad Prostějovem.

U jarního tažení MFK do baráže o první ligu nechyběl ani Issa Fomba. Jeho výkony pro změnu zaujaly vedení Baníku Ostrava a nový ročník tak zahájí v jeho modrobílých barvách. Do nejvyšší soutěže míří podobným způsobem jako před ním Cheick Souaré a Sampson Dweh, kteří už jsou kmenovými hráči Viktorie Plzeň. I Fomba bude v Baníku nejprve hostovat. Za MFK odehrál šestnáct utkání a do osobních statistik si zaznamenal tři góly a dvě asistence.