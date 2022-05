II. liga – F:NL

MFK Vyškov – Vysočina Jihlava

28. kolo, sobota 7. května, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

7. Jihlava 27 10 8 9 26:31 38

13. Vyškov 27 8 7 12 40:41 31

Na podzim: Jihlava – Vyškov 1:0 (1:0), branka: 5. Filip Vedral.

„Do nějakého sedmého osmého kola se trápila. Neměli výsledky, nedávali góly. Ale musím říct, že poslední tři kola se po prohře s Chrudimí zvedli a teď předvádějí velmi dobrý fotbal. Je cítit, že už mají záchranu jistou. Hrají hrají uvolněně a poprvé v sezoně dali čtyři góly. (Žižkovu, pozn. red.) Obrovský přínos pro ně má Zoubele, který ač má nějaký věk, tak celou tu ofenzívu zvedl. K výborným výkonům se rozehrál Selnar,“ sdělil k soupeři.

Na rozdíl od mužstva z Vysočiny Vyškovští ještě definitivu účasti v příštím ročníku druhé ligy nemají. Variant je ještě víc, ale ta hlavní zní, že výhra jim dává jistotu záchrany. Trousil ujistil, že hráčům to nijak zvlášť nepřipomínali.

„My na kluky samozřejmě nechceme nějak tlačit, jako, že bychom jim vtloukali do hlav, jak moc důležitý tento zápas je. To by se mohlo otočit proti nám. Výhodou bylo, že po delší době jsme měli celý týden, abychom dobře potrénovali a uvolnili některé tyhle věci. Kluci dostali zabrat úterý a ve středu. Od čtvrtka to bylo volnější, soutěže, břevínka… Musím říct, že kluci vypadají velmi dobře a nějaká nervozita nebo deka na nich vůbec není znát. Jsou to mladí kluci a asi si všechny tyhle souvislosti nepřipouštějí,“ dodal Trousil.

Pohodu v tomto směru ve vyškovském táboře potvrdil stoper Filip Štěpánek.

„Myslím, že můžu mluvit za celou kabinu, že se na zápas těšíme a vydáme ze sebe maximum, abychom dosáhli těch nejdůležitějších tří bodů v sezoně. Bude to zápas nahoru dolů. Jihlavě máme z podzimu co vracet. Věřím, že to zvládneme a budeme slavit záchranu. Tak ani tak nezvu, ale spíše žádám o pořádnou diváckou kulisu, která nám v tom velmi pomůže,“ přeje si opora vyškovských zadních řad.