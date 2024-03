Co bude třeba změnit, aby se prohra z úvodního kola neopakovala? Proti Vlašimi to bude jiný zápas. V Kroměříži jsme narazili na dobře organizovaný tým v hlubším postavení. Velmi těžce jsme hledali návod, jak se tam dostat. Chyběla nám finální přihrávka a větší hlad se do toho pustit. Teď nás ale čeká soupeř s jiným stylem. Vlašim hraje ofenzivně s cílem přečíslit soupeře.

Vyškovský tým se v zimě výrazně proměnil. Jak jste spokojený s jeho aktuální podobou?

Fluktuace hráčů byla opravdu veliká. Některé odchody byly avizované, jiné ne. Teď je to o tom, aby si všechno co nejrychleji sedlo a našli jsme herní tvář nebo abychom dokázali využít schopností hráčů, kteří přišli. Třeba Raimonds Krollis a Abdalallah Aberkane jsou tu krátce. Nejen oni jdou ale tomu naproti.

V jakém stavu byli po příchodu Krollis s Aberkanem, které jste angažovali jako last minute akvizice?

Krollis trénoval v klubu, z něhož přišel, takže ten je velmi dobře připravený. Aberkane sice netrénoval s žádným týmem, ale připravoval se individuálně. Je tam nějaké manko v herní kondici, ale snažíme se ho dohánět a krok za krokem se to zlepšuje.

Vynucený byl odchod nejlepšího střelce Idjese Metsoka, který zamířil do Viktorie Plzeň. Jak velká je to ztráta?

Jsou za ním nějaká čísla, góly a asistence. Metsoka nahradí Krollis, až se sžije s týmem. Nečekaný byl taky odchod Santiaga Enemeho, Etabloval se u nás velmi dobře a s jeho koncem jsme nepočítali. Ale máme místo něj Allana Delferriera, který by měl převzít jeho roli hráče ve středu pole, jenž tvoří.

Je po velkých zimních změnách vaší prioritou udržet první pozici?

Říct cokoliv jiného, než že chceme zůstat první, by bylo alibistické. Postavení v tabulce k tomu vybízí. Zakopli jsme, ale musíme zvednout hlavu a jít si za tím. Vnímáme, že se tým dost obměnil, ale zase se naskýtá šance pro další hráče ukázat svou kvalitu, díky čemuž se mohou dostat s Vyškovem do nejvyšší soutěže, anebo do jiných klubů v první lize.

Kdo bude vašim největším soupeřem?

Samozřejmě Dukla Praha a Zbrojovka Brno, do boje se mohou zapojit taky Táborsko nebo Jihlava. Tyto čtyři týmy jsou stabilizované a nachystané. Může vyskočit i další tým, kterému se bude maximálně dařit.

Zkraje roku došlo v klubu ke změně majoritního vlastníka. Společnost Rainbow nahradili američtí vlastníci z agentury Blue Crow Sports. Co se tím změnilo pro vás?

Komunikace je teď intenzivnější. Pracujeme víc s daty pod vedením španělského klubu Léganes. Na dennodenní bázi komunikujeme se zástupci klubu, který je ve druhé nejvyšší španělské soutěži. Jsou to víceméně poradní hlasy a očekávají od nás, že budeme vzájemně spolupracovat a sdílet zásadní informace v rámci řízení týmu po sportovní stránce.

Je to pro vás přínosné, nebo to vnímáte tak, že jste pod větším tlakem?

Tlak je součást práce profesionálních trenérů. Dnes je standard pracovat s daty a čísly. Mně to vyhovuje, protože mám další komunikační partnery, kteří řeší, na čem nám záleží.

Díky novým majitelům jste se v únoru podívali na soustředění do španělského Légenas, kde jste si zahráli i s béčkem Madridu. Jak se zpětně ohlížíte na tuto zkušenost?

Na jednu stranu jsme to brali jako mimořádnou věc, že jsme se podívali do jejich centra a viděli, jak do detailu tam pracují a taky si zahráli proti Realu. Otevřel se nám trochu jiný svět. Na druhou stranu můžeme do našeho prostředí vnést jen některé prvky, protože jde o úplně jinou realitu.

V souvislosti s Vyškovem se taky hovoří o budoucnosti klubu na stadionu v Drnovicích. Zdá se být jisté, že Vyškov se v příští sezoně bude muset minimálně na čas stěhovat. Ovlivňuje vás nějak tato otázka?

Samozřejmě se k nám nějaké informace dostávají, ale moc nad tím nepřemýšlíme. Máme svých starostí dost. Řešíme tréninkové podmínky, jak zapracovat hráče. Otázka stadionu a naší budoucnosti necháváme sportovním vedení.