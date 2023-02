MFK Vyškov je spokojený s přípravou i posilami. Jména oznámí koncem týdne

„Máme za sebou nějakých padesát dnů zimní přípravy, začali jsme devátého ledna. Proložili jsme to soustředěním v Uherském Brodě, které bylo výborné. Teď jsme se vrátili z herního soustředění v Turecku, a to také splnilo naše očekávání. Takže co se týká přístupu hráčů i přípravných utkání, tak zatím může panovat spokojenost. Odehráli jsme šest utkání, máme čtyři výhry a jen jednu porážku, z prvního utkání ve Skalici 1:2. To bylo bezprostředně po prvním srazu a prvních zátěžových trénincích. Pak jsme ještě remizovali s Trenčínem 0:0 u nich, tedy slovenskou první ligou. Spokojený jsem především s defenzívou. Z těch šesti zápasů jsme čtyřikrát udrželi nulu,“ shrnul vyškovský lodivod dosavadní průběh zimní přípravy.

Na herním soustředění v Turecku se Vyškovští už připravovali na přírodním trávníku a odehráli tam dva zápasy. Velká spokojenost je s výkony i výsledky.

„Dvakrát jsme vyhráli 1:0. Porazili jsme třetí mužstvo gruzínské ligy a osmé z Uzbekistánu. Ani v jednom zápase soupeř moc šancí neměl. Na druhou stranu mně tam pořád chybí větší produktivita, protože šancí jsme měli hodně. Ale celkově mužstvo pracuje velmi dobře, je nás teď dvaadvacet plus tři gólmani a na každém hráči je vidět, že se o místo v základu chce porvat. Konkurence tu teď je opravdu velká a zdravá,“ zdůraznil Trousil.

Ten podobně hodnotí i obměnu v kádru. Klub se chystá uzavřít smlouvu s pěti zahraničními hráči, výhradně Afričany, a jedním z domácího prostředí. Jména chce oznámit po oficiálním podepsání smluv koncem tohoto týdne. Nové tváře přijdou do všech řad, ale Trousil si cení zejména, posílení místa na středu útoku, kam má přijít klasický hrotový bijec.

„V podstatě jsme přivedli to, co jsme potřebovali, ale obrovské plus je pro nás že i to, že zůstává brankář Tonda Kinský a z těch hostovaček i Franta Matys a Jarda Srubek. Jsem moc rád, že zůstal Samson, protože na tom postu stoperské dvojice působili v závěru sezony se Srubkem a Matysem velice dobře. A teď Samson vypadal i v přípravě velmi dobře. A to na stoperu velmi dobře hrál i Štěpánek, kterého tak budeme moct využít víc vpředu. Ano konkurence na tomto postu bude velká a kvalitní. Moc důležité je, že všichni kluci tady chtěli zůstat a splnit si svůj sen, který jsme na podzim tak trochu rozjeli…. “ zdůraznil a naznačil kouč Vyškova.

Opačným směrem, tedy z Vyškova, mj. odešli útočník Kratochvíla, obránce Dao a Dany Lual asi bude pokračovat v hostování v Blansku. Bohužel, víceméně z administrativních důvodů ve Vyškově skončil i ofenzivní záložník Fofana.

„To je jediný z hráčů, co odešli, kterého bych v mužstvu chtěl mít. Jenže skončila mu končila víza a my s tím nic nenaděláme. Kádr je teď tady opravdu dost široký, a my tedy kluky, které bychom chtěli udržet, opět uvolníme na hostování a třeba za půl roku si o to místo řeknou hlasitěji,“ sdělil Trousil.

Pro fanoušky je určitě mimořádně důležitá zpráva, že i pro jadrní část sezony zůstanou Kanakimana a Alexis, o které je zájem ve vyšších soutěžích a větších klubech.

„Zájem o ně samozřejmě vnímáme, ale mají tady smlouvu a dohodli jsme se, že pro jaro zůstanou. A já jsem rád, že sami tady chtějí zůstat a jít za cílem, který jsme si řekli. Uvidíme, co předvedou na jaře, oni vědí o co hrají a pokud bude zájem, jsme připraveni jim nebránit jít dál,“ potvrdil předseda správní rady klubu Martin Chalupecký.