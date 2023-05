Souboj mužstev, která po minulém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY byla výrazně nespokojená se bude hrát dnes odpoledne ve Vlašimi. Domácí FC Sellier & Bellot v minulém kole podlehl doma Sigmě Olomouc B vysoko 1:4, hostující MFK Vyškov přišel o výhru nad Příbramí v poslední desetiminutovce, kdy ztratil dvougólové vedení. Napravit to chtějí oba soupeři.

„Vedení jsme si prohospodařili sami a je to škoda. Za stavu 2:0 je potřeba hrát tak, abyste dali třetí branku a udrželi zodpovědnost, která v první půlce byla na hráčích vidět,“ mj. řekl k remíze 2:2 nový vyškovský trenér Jan Kameník.

II. liga – F:NL

FC Sellier & Bellot Vlašim

– MFK Vyškov

27. kolo, sobota 13. května, 17.00 hodin, Kollárova ul., Vlašim.

Tabulka:

3. Vyškov 26 11 9 6 40:28 42

8. Vlašim 26 10 5 11 49:40 35

Na podzim: Vyškov – Vlašim 1:1 (1:1), 36. Kulhánek (vl.) - 18. Suchan (pen.).

Přes ztrátu dvou bodů se jeho tým vrátil na barážovou pozici a ve Vlašimi by ji minimálně chtěl udržet. Aktuálně se před Vyškov dostala Příbram po vítězství 2:0 ve včerejší předehrávce nad Opavou. Do Vlašimi by MFK měl přijet prakticky se stejným týmem a Kameník ví, že je čeká velmi těžký soupeř. Vyhovovat by Vyškovanům mělo, že je hodně fotbalový a určitě se bude snažit hrát otevřený technický fotbal.

„Vlašim hraje velmi kombinační fotbal. Už na vlastní polovině si troufne v těžkých situacích soupeře přehrát nějakou kombinací, řekl bych až na hranici rizika. Kvalita je tam podpořena nejen hráči přicházejícími ze Slavie, ale i všemi ostatními. Aktuálně se Vlašim jeví jako mužstvo, jež je velmi ofenzivní a nebezpečné právě tou svojí kombinační hrou. Dokáže se dostat také do plné obrany, ať už šikovností při situacích jeden na jednoho či krátkými kombinacemi,“ poznamenal k soupeři trenér Vyškova.

Kromě udržení barážové pozice může pro hosty být další motivací i celková vzájemná bilance. Vyškované zatím Vlašim ve druhé lize neporazili. Ve své premiérové sezoně na vlašimském trávníku schytal debakl 1:5 a pak se v Drnovicích hrálo dvakrát nerozhodně 1:1. Pro samotného trenéra Kameníka jde o čtvrtý zápas na vyškovské lavičce a drží šňůru bez porážky – výhra a dvě remízy.