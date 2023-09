Povzbuzeni úterním hladkým pohárovým postupem vyrazí fotbalisté MFK Vyškov dnes do Chrudimi. V dalším kole Fortuna národní ligy je tam čeká zítra dopoledne relativně slabší soupeř. Domácí MFK Chrudim zatím v sedmi kolech nasbíral jen šest bodů. Ale pozor, v posledních dvou zápasech čtyři a navíc konta soupeřů, Prostějova (6:2 doma) a Jihlavy (3:3 venku), zatížil devíti góly! Velkým nebezpečím pro hosty bude zejména David Huf, jenž nastřílel už pět gólů.

V bílém je Idjessi Yethro Metsoko, MFK Vyškov. | Foto: Jan Sláma

„Očekávám, že nastoupíme proti soupeři, který se teď zvednul a dobřese posílil. Musíme se na utkání připravit, od poháru jsme měli tři dny na regeneraci. V sobotu musíme nechat na hřišti zbytky sil – potom je reprezentační pauza, takže si budeme moct trochu odpočinout,” zdůraznil kouč Vyškova Jan Kameník.

Pod jeho vedením Vyškov zatím prohrál jediný zápas, a to na jaře s prvoligovým Zlínem v baráži o postup do první ligy na jeho půdě 0:1. Celkem s MOL Cupem je to dvanáct neprohraných zápasů a aktuálně za podzim tým může tuhle šňůru v Chrudimi zakulatit na deset.

II. liga – F:NL

MFK Chrudim – MFK Vyškov

8. kolo, sobota 2. září, 10.15 hodin. Městský stadion Za Vodojemem.

Tabulka:

1. Vyškov 7 5 2 0 17:7 17

12. Chrudim 7 1 3 3 11:15 6

Vzájemné zápasy v minulém ročníku:

Vyškov – Chrudim 3:0 (2:0), 11. a 17. Kanakimana, 56. Fofana. Chrudim – Vyškov 0:0.

Chrudim loni poměrně v klidu skončila devátá, přičemž byla králem remíz. Tou skončila plná polovina ze třiceti zápasů. Podobný trend už začíná „praktikovat“ i teď na podzim. Ze sedmi utkání jsou to tři remízy.

Ty jsou i ve zvájemné bilanci s Vyškovem. Od postupu do druhé ligy odehráli soupeři čtyři zápasy, dvakrát z toho byla remíza 0:0 a dvakrát slavil Vyškov - 4:1 a 3:0. Ten teď nastupuje z pozice lídra tabulky a není jisté, že byl s bodem z Chrudimi spokojený.

„Devět gólů za dva zápasy je úžasný, dostáváme se hodně do situací, kde jsme v zakončení. Hufínovi to začalo padat a lepí mu to. Všichni jsme za to rádi, ale je to práce celého týmu a všichni jsme neskutečně rádi, že jsme dopředu takhle nebezpeční. S Vyškovem to určitě bude těžké utkání, ale to je každé ve druhé lize. Budeme si muset dát pozor na rychlost Vyškova. Oni disponují řadou zahraničních hráčů mají trochu jiný styl, než je u nás zvykem. Navíc jsou velmi rychlí a velice dobře technicky vybavení. Není to náhoda, že už druhým rokem se pohybují na čele FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Pokud ale budeme všichni plnit taktiku a budeme zodpovědní do defenzívy, tak můžeme zápas zvládnout za plný počet bodů,“ naznačila chrudimská posila z pražské Sparty Adam Borkovec, že i domácí pomýšlejí na bodový zisk.

Po utkání v Chrudimi má i druhá nejvyšší soutěž reprezentační pauzu. Někteří Kameníkovi svěřenci v ní ovšem budou plně vytížení. Rovnou šest se jich objevilo v nominacích svých zemí, za něž budou bojovat na mezinárodním poli. Idjessi Metsoko za Togo, Fahad Bayo a

Ramathan Musa za Ugandu, Benny Kanakimana nastoupí v barvách Burundi, Golden Mafwenta za Zambi a Santiago Eneme bude reprezentovat Rovníkovou Guineu.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA pak bude pokračovat v sobotu 16. září, kdy MFK doma čeká prestižní derby s Prostějovem.