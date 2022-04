Zbrojovka to má jasné, pokud vyhraje je prvoligová. Vyškovští potřebují uhrát tři body, aby do koncovky soutěže mohli jít v klidu. S Vlašimí je ale čeká těžký soupeř. Na jejím hřišti utrpěli zatím nejtěžší porážku 1:5.

II. liga - F:NL

26. kolo:

MFK Vyškov – FC S&B Vlašim

Středa 27. dubna, 17.00 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

2. Vlašim 25 14 3 8 51:33 45

12. Vyškov 25 8 5 12 39:40 29

Na podzim: Vlašim – Vyškov 5:1 (2:1), 11. (pen.) a 52. Blecha, 28. Rigo, 60. Alijagič, 84. Červenka – 43. Slaměna.

„Myslíme na to, ale ten rozdíl nemusel být tak vysoký. V podstatě to herně bylo vyrovnané utkání. Oni prostě své šance proměňovali, my ne. Teď je Vlašim druhá a pro mě naprosto zaslouženě. Určitě patří k absolutně nejlepším mužstvům druhé ligy. Mají mladé a hodně běhavé kluky. Přitom technicky velice dobře vybavené, takže hrají kvalitní kombinační fotbal. Na to se musíme připravit,“ upozornil trenér MFK Jan Trousil.

K dispozici bude mít kompletní širší kádr, vyjma dlouhodobě zraněného stopera Jaromíra Srubka, který už začal trénovat. Těžký zápas se Zbrojovkou nezanechal na týmu žádné zdravotní ani psychické stopy. Porážka sice mrzí, ale herně se Vyškovští Brňanům vyrovnali.

„Ale zase nám to jasně ukázalo, že se musíme obrovsky zlepšit v koncovce. Šance máme, ale nedáváme góly. Proto jsme tam, kde jsme a o klidný závěr musíme stále ještě bojovat,“ zdůraznil lodivod Vyškova.