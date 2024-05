Vyškovští tam mohou nastoupit v pohodě, protože to podstatné, čeho chtěli dosáhnout, mají v kapse. Tedy účast v barážových bojích o postup do nejvyšší soutěže. Trenér Jan Kameník to potvrdil, ale zároveň upozornil, že v utkání nebude experimentovat, nebo něco zkoušet, což by se normálně nabízelo.