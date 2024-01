Trénoval s Haalandem, nyní míři k lídrovi. Vyškov lovil v Líšni, přivádí Svobodu

Do Líšně přišel Antonín Svoboda teprve na konci srpna a brněnský klub si od něj hodně sliboval. Bývalý velký talent jihomoravského fotbalu měl na podzim především nabírat zápasovou praxi v divizním béčku, od jara měl už být platným členem hlavního týmu. Jenže plán se v zimní pauze zpřetrhal. Jedenadvacetiletý hráč míří do Vyškova, u lídra druhé nejvyšší soutěže se připojil do přípravy na odvetnou část sezony.

Po návratu z Rakouska oblékal Antonín Svoboda (nahoře) dresy Karviné nebo Líšně, nyní míří do vyškovského kádru. | Foto: Deník/Vladimír Pryček