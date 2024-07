Účastník nedávné baráže o postup do nejvyšší soutěže už dříve avizoval, že plánuje poskládat československou kostru kádru. To potvrzuje i příchod Hrubého.

Dvacetiletý brankář má zkušenosti z mládežnických reprezentačních výběrů, v nejvyšší soutěži už si za Baník připsal dva starty.

„Vždy jsme šli cestou mladých gólmanů, jimž jsme pomohli do první ligy. Nyní si tuto pozici u nás vydobyl Jirka Borek, přičemž Martin Hrubý přichází do stejné pozice, jako zastával Borek před rokem. Má tedy šanci se o to porvat. Klíčové je, že jdeme do sezony se dvěma nadějnými a ambiciózními gólmany, kteří se budou prát o šanci,“ popsal pro klubový web vyškovský generální manažer Zbyněk Zbořil.

Při zisku druhé posily Vyškov využil spolupráce s Leganés. Odtud na hostování přichází guinejský útočník Condé, který má rozhýbat ofenzivu jihomoravského celku.

Devatenáctiletý forvard se připojil k Leganés loni v zimě, v minulé sezoně odehrál první minuty za B tým španělského celku. Na první gól v Evropě zatím čeká.