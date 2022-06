Fotbalisté MFK Vyškov zahájili letní přípravu na druhou druholigovou sezonu

Krška, který se do Vyškova vrací po půlroce, je odchovancem brněnské Zbrojovky, drtivou část své fotbalové kariéry však spojil s SK Líšeň. V jejím dresu odehrál 134 zápasů, během kterých nastřílel 31 branek a výrazně tak dopomohl k vzestupu klubu z brněnského předměstí k postupu do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Ve Zbrojovce krátce působil při jejím předloňském postupu do I. ligy. Teď může navázat na podzimní hostování ve Vyškově, které mu moc nevyšlo. V utkání proti Prostějovu viděl hodně spornou červenou kartu a po vypršení trestu se v Příbrami zranil a do podzimní části soutěže už nezasáhl. Na jaro se vrátil do Líšně.

„Tomáš je použitelný kamkoliv do středu pole, má určitě ještě ambice vrátit se do první ligy a vzájemně si můžeme pomoct. Bonusem je, že bydlí v Drnovicích a bude hrát doma. David je do ofenzivy nadstandardní a trenér tak bude mít další alternativy do středu pole,“ představuje nové hráče generální manažer MFK Zbyněk Zbořil.