Už se za něj u postranní čáry rozcvičoval náhradník, lotyšský útočník Raimonds Krollis však vstřelil svůj druhý gól v zápase a zařídil Vyškovu tři body. Jihomoravané tak v sobotním duelu pětadvacátého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY porazili Varnsdorf 2:1. „Je to silný hráč, který dokáže udržet balony. Dokud může, jsme si jistí, že nám pomůže, ale už to bylo na hraně, byla tam únava. Nakonec jsme se správně rozhodli, že ho tam ještě chvilku necháme,“ řekl vyškovský trenér Jan Kameník do kamery ČT sport.

Vyškovští fotbalisté (v bílém) porazili Varnsdorf 2:1. | Foto: Michal Málek

Krollis, který přišel do MFK v zimě z italské Spezie, otevřel skóre utkání už ve čtrnácté minutě. Domácí však vedení neudrželi a v jedenatřicáté minutě srovnal Matyáš Vojta. „Obdrženou brankou jsme si utkání trošku zkomplikovali,“ mrzelo domácího kouče.

Rozhodující moment utkání přišel v devětasedmdesáté minutě, kdy Krollis hlavou překonal bezmocného gólmana a svou čtvrtou trefou v dresu Vyškova rozhodl vyrovnaný duel. „Vyškov ukázal velkou kvalitu. Po vyrovnání jsme trošku věřili, že bychom to mohli zvládnout, ale tlak domácích byl velký,“ uznal varnsdorfský stratég Miroslav Holeňák.

Jeho svěřence však dělilo od zisku bodu jedenáct minut plus nastavení. „Když to vypadalo, že už to vyjde, dostali jsme gól, což nás mrzí. Teď pojedeme takovou dálku domů s nulou,“ povzdechl si hostující kormidelník.

Čtrnáctý Varnsdorf, který je stále namočen do záchranářských bojů, nevyužil ani závěrečné minuty v početní výhodě. Střídající David Krška totiž viděl za faul zezadu červenou kartu. „Musím se na to ještě jednou podívat, ale hráč tam šel intenzivně. Pakliže to rozhodčí takto vyhodnotil a je to červená karta, akceptujeme to, ale musí to být potom všude stejně,“ zdůraznil Kameník.

Ten měl i přes vítězství k předvedené hře svého celku výhrady. „Čekal jsem lepší výkon do ofenzivy. Měli jsme dobré pasáže hry, drželi balon, ale některé míče jsme zbytečně hráli dozadu a neotvírali si prostory. V určitých momentech jsme byli nahoře jeden na jednoho, ale balony jsme tam nedostali,“ podotkl šéf vyškovské lavičky.

MFK drží s šestačtyřiceti body druhou příčku za první Duklou Praha a v dalším kole se představí v neděli 5. května od čtvrt na jedenáct dopoledne na hřišti Žižkova.