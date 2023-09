Ve Vyškově se o tom mluví už delší dobu. Prý až se ti afričtí kluci naučí bránit, tak Vyškov nikdo nezastaví. V sobotu v Brně na Srbské soubor trenéra Jana Kameníka předvedl, že ani tato činnost nechybí v repertoáru brilantních útočně laděných techniků. Za vítězstvím 1:0 Vyškované dokráčeli především zásluhou výborného taktického výkonu.

Vyškovští fotbalisté (v bílém) ovládli derby na hřišti Zbrojovky 1:0 po gólu z první půle. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

„Po těch třech inkasovaných gólech s Prostějovem musím říct, že jsme se snažili hrát poctivě do defenzivy, protože jsme věděli, jakou sílu má Zbrojovka právě v ofenzivě. Snažili jsme se být trpěliví a víceméně čekat na naši šanci. Řekl bych, že se nám to dařilo, i když tam byly i pasáže, kdy nás Zbrojovka dostala pod tlak,“ netajil po utkání Kameník tentokrát trochu opatrnější taktiku.

Nutno uznat, že si pro ni hosté sami vytvořili předpolí. A právě aktivitou. Tou v úvodu Zbrojovku evidentně zaskočili. Hrálo se převážně na domácí polovině a výbornou pasáž pak hosté korunovali vedoucím gólem. V osmnácté minutě si Filip Štěpánek naběhl na standardku, kterou rozehrál zleva Pavol Ilko a ještě na jaře zbrojovák Šimon Falta pak perfektně přesně poslal míč na Štěpánkovu hlavu. A hlavička to pak byla učebnicová ke vzdálenější tyči.

Hosty vedení evidentně uklidnilo a asi i utvrdilo ve správnosti zvolené taktiky a Zbrojovka se z úderu začala jakž takž vzpamatovávat až po přestávce. Postupně přesunula hru na vyškovskou polovinu, ale do koncovky je hosté v podstatě nepustili. Jakub Řezníček sice dostal míč za záda Jana Stejskala, ale bylo to z ofsajdu. Naopak hosté se ani po přestávce neuchýlili k prostému bránění výsledku, nebo jen destrukci, a určitě předváděli nebezpečnější akce než Brňané. Koncovka jim ale tentokrát chyběla.

„Chování našich hráčů v našem pokutovém území bylo velmi dobré a dokázali jsme ty míče vyčistit a v momentu, kdy jsme tam byli trochu nejistí, tak jsme ty situace přežili a měli jsme i štěstí. Ale především tam byly věci, které tam mít chceme. Dopředu nám pak hlavně při centrovaných míčích dnes chyběla trošku agresivita v pokutovém území a dostatečné doplnění hráčů. Na druhou stranu, si myslím, že naše hra mezi šestnáctkami byla slušná. Dokázali jsme držet míč, kombinovat, otáčet hru z jedné strany na druhou a tlačili jsme se k bráně soupeře. Jak jsem řekl, trošku nás zradila finálka a dostatečný počet hráčů pokutovém území. Ale celkově je potřeba hráčům za předvedený výkon poděkovat, protože se prosadili proti silnému soupeři jako je Brno a jednoznačnému aspirantovi na postup. Ale to vítězství bereme s velkou pokorou,“ ujistil Kameník.

Ten kvůli žlutým kartám nemohl postavil Ondřeje Vintra, pouze na lavičce byl ze zdravotních důvodů Idjessi Metsoko a tentokrát byl na střídačce i obvyklý hráč základní sestavy Lukáš Lahodný. Naopak do základu se vrátil Benny Kanakimana a poprvé od začátku nastoupil Šimon Falta.

„Otázka Lahodného, to byl taktický záměr. Metsoko měl drobné zdravotní problémy, které ho nepustily do hry na devadesát minut. Falta vypadal už v průběhu týdne na tréninku velmi dobře. Probíhala tam komunikace, řekl bych na individuální bázi. Je to hráč se zkušenostmi a víme proč jsme tento příchod chtěli udělat. Jeho výkon byl velmi dobrý, i když původním záměrem byla pro něho trochu jiná pozice. Nakonec jsme se poslední den, a také vzhledem ke zranění Metsoka, rozhodli pro tuhle pozici podhrotového hráče. Obstál v ní výborně. Měl tam tři nebo čtyři předfinální přihrávky, které, pokud bychom ty akce dokázali dotáhnout dál, tak mohly být velmi nebezpečné,“ chválil kouč Vyškovanů.

Cenným vítězství si MFK upevnil pozici na čele tabulky, kterou nyní vede o tři body před Duklou Praha. Zbrojovka na třetí příčce ztrácí čtyři body. Brňany i Vyškovany nyní čeká „anglický“ týden. Ve středu budou hrát MOL Cup a o víkendu o další body FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. V poháru MFK ve středu od 16.00 hodin přivítá v Drnovicích prvoligové Teplice. Ve druhé lize nastoupí v neděli na hřišti posledního Varnsdorfu. Zbrojovka pojede ve středu i v sobotu do Opavy.