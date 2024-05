Třízápasovou sérii proher sice ukončili, ale na vítěznou vlnu se nevrátili. Vyškovští fotbalisté v nedělním derby devětadvacátého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na drnovickém stadionu remizovali s Líšní 0:0.

Vyškovští fotbalisté (v bílém) remizovali s Líšní 0:0. | Foto: MFK Vyškov/Michal Málek

MFK už má jistotu baráže o postup do první ligy, do herní pohody se však mužstvo kouče Jana Kameníka nedostalo. Do utkání předposledního kola druholigové sezony vstoupili domácí aktivně, postupně se však Líšeň dostala do zápasu, v němž kralovali především gólmani na obou stranách.

Zatímco Líšeň zapsala čtvrtý zápas bez porážky, když třikrát remizovala a jednou vyhrála, Vyškov v posledních čtyřech kolech uzmul jediný bod až nyní s Líšní.

Vítězný nastup Karla Berounského. Ragbisté vyhráli na Spartě a jsou play-off

S druholigovým ročníkem se MFK rozloučí v sobotu od pěti hodin odpoledne na hřišti Příbrami, Líšeň ve stejném termínu doma přivítá Chrudim.