Kromě Barnabáše Lacíka, který se vrátil z hostování ve Vlašimi, a Jana Štěrby, jenž přišel z Prostějova, se v sestavě MFK objevily další nové tváře. Z Jihlavy na jih Moravy míří obránci Milan Piško a Tomáš Svoboda, z Českých Budějovic pak útočník Tomáš Zajíc. „Musím říct, že přístup těch kluků byl dneska velmi dobrý a odpracovali to dobře, s tím jsem spokojený. Věci do herní kvality se nám potom projeví později,“ pravil lodivod.

V Luhačovicích začali utkání proti Zlínu i dva nováčci, kteří jsou v mužstvu na zkoušku, Ondřej Porč z Blanska a Tom Ulbrich z Bohunic. „Jdeme po počtu minimálně osmnácti, devatenácti hráčů a třech gólmanů. Teď jsme ve fázi, kdy čekáme na hráče z Leganés, kteří nás doplní, další hráče máme rozjednané,“ uvedl Kameník.

Ondřej Porč v dresu Blanska

Ondřej Porč hodnotí duel v Hodoníně. | Video: Kryštof Neduchal

Zatímco v minulých sezonách tvořili vyškovský kádr cizinci, v novém ročníku Kameník vsadí na domácí a slovenské hráče. „Po vyhodnocení minulé sezony, jsme si s vedením klubu řekli, že opravdu osu hráčů vytvoříme z kluků z Československa. Ti vytvoří dobré jádro, kolem nich doplníme hráče s perspektivou a potenciálem. Ale to neznamená, že čeští hráči si nemůžou vyšlápnout cestu přes nás do vyšší soutěže nebo postoupit s námi do vyšší soutěže,“ podotkl.

S prvním přípravný zápasem, který skončil remízou 1:1 byl Kameník spokojený. Vyškov se po brance nové posily Zajíce dostal do vedení, za Zlín pak srovnal Patrik Kulíšek. „Do utkání jsme dobře vstoupili, byly tam pasáže, kdy jsme drželi balon a slušně bránili. Bohužel jsme inkasovali po střele ze střední vzdálenosti, kdy jsme nevyplnili prostor. Ale pak jsme měli dvě obrovské příležitosti, kdy jsme měli dát gól,“ zdůraznil Kameník.

Po závěrečném hvizdu navíc ocenil týmovou morálku. „Bylo velké teplo a hráli jsme v nižším počtu hráčů, někdo tam musel odkroutit devadesát minut, což bylo velmi náročné. V závěru jsme tam přidávali kluky, kteří k nám přišli z juniorky. To je určitě pozitivní, že se dokázali zapojit,“ dodal vyškovský kormidelník.