Vladimír Weiss mladší, Jaromír Zmrhal nebo Juraj Kucka. Taková jména se ve středu postavila vyškovským fotbalistům, nakonec ale byla ráda za remízu. Lídr druhé ligy se v přípravném utkání utkal se Slovanem Bratislava, nad kterým dlouho vedl, účastník jarní fáze Evropské konferenční ligy ale ve druhé půli dotáhl dvougólové manko. Zápas tak skončil 2:2. „Pro nás je to výborný výsledek, navíc máme z utkání celou řadu poznatků, se kterými můžeme dál pracovat,“ těšilo vyškovského kouče Jana Kameníka.

Vyškovští fotbalisté (v červeném) ve středu remizovali se Slovanem Bratislava 2:2. | Video: Deník/Jakub Tručka

Slovenský mistr už v sobotu zamíří na zahraniční soustředění do Kataru, ještě předtím ale dorazil do Brna, kde si střihl přípravné utkání s Vyškovem. „Potkali jsme soupeře s výbornou kvalitou, navíc přicestoval za námi. Vážíme si toho, že jsme takový zápas mohli vůbec sehrát,“ pokračoval Kameník.

Jeho svěřenci se ale kvalitního protivníka rozhodně nezalekli. V úvodu byli na hřišti jasně lepším celkem a už v šestnácté minutě vedli 2:0. „První poločas jsme odehráli v dobré kvalitě, dobře jsme organizovali hru. Soupeře jsme pouštěli do šancí jen ze standardních situací, které jsme ale nebránili dobře, byli jsme v tom hrozně nezodpovědní. Dokázali jsme ale dvakrát udeřit, navíc jsme měli i další šance, které jsme jen nezvládli dotáhnout,“ rekapituloval vyškovský lodivod.

O góly jihomoravského klubu se postarali Idjessi Metsoko a Amidou Diallo, až do poločasové pauzy Vyškov dokázal držet soupeře na uzdě. Po změně stran ale přece jen Slovan přebral taktovku duelu a zvládl vyrovnat. „Ve druhé půlce jsme ztratili kontrolu nad hrou, po jednom propadnutí jsme zbytečně inkasovali a pustili Slovan do hry. Místo toho, abychom dali třetí branku, tak jsme po naší nedůslednosti inkasovali podruhé. I pak to bylo nahoru dolů, oba týmy se hnaly do útoku,“ popsal Kameník.

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

Ten do utkání opět poslal několik hráčů, kteří se ke kádru lídra druhé ligy připojili v posledních dnech, i nováčci však předvedli solidní výkony. „Sžívají se s prostředím. Na levé straně jsme proti Slovanu měli dvojici hráčů z Leganés Azize Kayonda a Issu Fombu. Řekl bych, že v prvním utkání se Skalicí se ve druhé půli trochu hledali, tentokrát byl jejich výkon taktičtější a lepší. Má to dobrou tendenci,“ pochvaloval si vyškovský stratég.

Vůbec poprvé dres jihomoravského celku oblékl Allan Delferriere, který do Vyškova zamířil ze skotského prvoligového Hibernian. „Odehrál prvních pětačtyřicet minut, taky potvrdil svou kvalitu, i když tam byly jisté rezervy a kondiční hendikep. Bart Straalman (posila z Nizozemí – pozn. red.) zvládl utkání dobře na pozici stopera. U Antonína Svobody a Davidů Moučky a Kršky uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, zatím je testujeme,“ nastínil Kameník.

Tím však ještě vyškovské posilování nekončí, druholigový lídr shání obránce a útočníka. „Jsou to posty, kde cítíme, že máme jistou rezervu, proto potřebujeme posílit. Uvidíme, jak se to podaří, do ostrého zápasu zbývá ještě měsíc a půl, což je dost času. Na druhou stranu chceme tady mít hráče co nejdřív, abychom s nimi mohli pracovat a oni si zvykali na styl naší práce. Zatím je tak spokojenost s přestupy částečná,“ upozornil trenér.

Větší spokojenost zatím může panovat s výsledky v zimní přípravě. Vyškov má za sebou dva duely s prvoligovými slovenskými kluby, Skalicu zdolal 1:0, následně si připsal cennou remízu s bratislavským Slovanem. „Výsledky v přípravě nemají nějakou extra důležitost, na druhou stranu je to povzbudivé a pro hráče motivační,“ dodal Kameník.