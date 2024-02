Po sobotním příletu je nepřivítala o moc vyšší teplota, než aktuálně panovala v České republice. Jinak ale fotbalisty Vyškova čeká na soustředění na předměstí španělské metropole Madridu v Leganés diametrálně odlišný týden, než zažije většina jejich druholigových soupeřů. V tréninkovém centru partnerského klubu Leganés, které Vyškov poprvé okusil při nedělních trénincích, je čeká příprava na přírodní trávě a konfrontace s rezervou legendárního Realu Madrid i béčkém domácího celku.

Fotbalisté Vyškova si ve Španělsku užijí přírodní trávu. | Foto: Michal Málek

„Cílem soustředění je, abychom využili nejen přírodní trávy a kvalitního zázemí, ale také možností s hráči intenzivněji zapracovat na individuální úrovni – například formou pohovorů i řadou dalších způsobů," pravil už dříve pro klubový web trenér mužstva Jan Kameník.

Na předměstí Madridu navíc nebude scházet ani vedení agentury Blue Crow Sports, která v lednu převzala majoritní podil ve vyškovském klubu. „Půjde o propojení vedení klubu, hráčů i nás jakožto realizačního týmu. Budeme si tak moci napřímo předat veškeré základní informace,” vyzdvihl Kameník.

Na soustředění do Španělska odletělo v sobotu dopoledne dvacet vyškovských fotbalistů. Mezi nimi už nebyli brankář Filip Jícha, který zamířil do třetligového Startu Brno a obránce Kessy Coulibaly, jehož další kroky povedou do třetí nejvyšší americké soutěže, kde obleče dres Huntsville City.

Vrcholem soustředění bude pro Kameníkovy svěřence v úterý dopoledne proti rezervě slavného Realu Madrid, která hraje třetí nejvyšší španělskou soutěž. Ve čtvrtek při druhém přípravném duelu Vyškované změří síly s béčkem Leganés.

Fotbalisté Vyškova dosud odehráli pět přípravných duelů, všechny proti prvoligovým českým či slovenským klubům. Jihomoravané jeden duel vyhráli, třikrát remizovali a naposledy v neděli 4. února prohráli v Trenčíně.