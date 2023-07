Perné týdny prožívají ve fotbalovém MFK Vyškov. Nejenže klub ladí finální podobu značně proměněného kádru pro novou sezonu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, která startuje už v sobotu, ale taky budoucnost v azylu na legendárním stadionu v Drnovicích vzdáleném od Vyškova necelé čtyři kilometry. Pokud na něm hodlá obhájce druhého místa ve druhé nejvyšší soutěži Vyškov pokračovat i od sezony 2024/2025, musí vybudovat umělé osvětlení, které bude od příštího léta podmínkou pro účast v profesionální druhé lize.

Zbyněk Zbořil o nutnosti umělého osvětlení v Drnovicích. | Video: Václav Petrů

„Pokud nechceme tady na tom stadionu po této sezoně skončit, musíme otázku umělého osvětlení vyřešit. Je to teď hlavní úkol pro vedení klubu," přiznal manažer MFK Vyškov Zbyněk Zbořil.

Podle něj je ovšem jednání o nezbytných úpravách na stadionu teprve na začátku. „Ještě první dny v červnu jsme nevěděli, jakou soutěž budeme hrát (v případě postupu do první ligy by Vyškov zřejmě zamířil do Znojma - pozn. red.). Teď to musíme v ročním horizontu vyřešit. Nepředpokládáme žádnou spoluúčast obce Drnovice, potřebujeme od ní ale souhlas k uskutečnění investice. V těchto dnech řešíme nacenění případné investice," poodkryl Zbořil, podle něhož by si nezbytné úpravy vyžádaly kolem dvanácti až patnácti milionů korun.

OBRAZEM: Okolo Vyškova se běželo už po třiatřicáté. Nejrychlejší byla žena

Ačkoliv se původně hovořilo o rozsáhlé rekonstrukci stadionu ve Vyškově, nyní vypadá reálněji varianta dílčí proměny stadionu v Drnovicích. „Jsem v těchto vyjádřeních opatrný, ale nedokážu si představit, že by se ve Vyškově postavil nový stadion. Rád bych, aby se pokračovalo na stadionu v Drnovicích. Za těch pár roků tady jde poznat, jak se zvedl zájem dětí o sport. Dokázali jsme navíc na baráž dostat na stadion čtyři a půl tisíce lidí. Kdybych to někomu řekl před dvěma roky, tak by mi nevěřil," podotkl Zbořil.

Novou sezonu ještě Vyškov stoprocentně odehraje právě v Drnovicích. První duel se tam odehraje už v sobotu, kdy při utkání prvního kola dojde od čtvrt na jedenáct dopoledne k souboji proti Příbrami, která si na přelomu května a června stejně jako Vyškov zahrála baráž. Proti Pardubicím ale Středočeši neuspěli, Vyškov zase po výsledcích 0:1 a 0:0 nestačil na Zlín.