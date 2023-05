Na jedné straně velká radost, na druhé zklamání. Veledůležitý zápas předposledního kola FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY vyzněl lépe pro fotbalisty Vyškova, kteří si v domácím azylu v Drnovicích poradili po obratu 2:1 s Jihlavou. Jihomoravané jsou nadále druzí v tabulce a s předstihem si zajistili postup minimálně do baráže o první ligu. Díky remíze Karviné ve Varnsdorfu 2:2 ještě teoreticky mohou skončit první a postoupit výš přímo, musí ale vyhrát v neděli v Chrudimi a spoléhat na prohru Karviné doma se sestupujícím Třincem. Blízko pádu do třetí ligy je po středečním večeru i Jihlava, která po porážce klesla na předposlední patnáctou pozici.

Fotbalisté Vyškova (na snímku v bílých dresech) si po výhře s Jihlavou (v modrém) zajistili minimálně účast v baráži o první ligu. | Foto: MFK Vyškov

„Jsme rádi, že máme jistotu baráže, byl to jeden z našich cílů. Zápas bych rozdělil na dva poločasy, do prvního jsme nevstoupili dobře, když na hráčích ležela tíha zodpovědnosti, o přestávce jsme si něco řekli v kabině a povedlo se nám to otočit,“ lebedil si trenér Vyškova Jan Kameník, bývalý kouč Jihlavy, který Vysočinu vedl ještě v říjnu.

Zprvu měli ze hry překvapivě více hosté, dvě dobré šance si vypracoval Jakub Selnar, ovšem nejprv ho vychytal vyškovský gólman Antonín Kinský a podruhé pálil mimo bránu. Ve 37. minutě si domácí obrana nepohlídala Justina Arauja Wilsona, který zblízka obehrál Kinského a otevřel skóre.

Futsalový Amor podpořil českou reprezentaci neslyšících hráčů. Herně i finančně

Vyškov se zmátořil po změně stran, kdy otočil dvěma brankami hlavou. Nejprve se trefil Musa Ramathan a o deset minut později nejlepší kanonýr domácích Bienvenue Kanakimana. „Je super, že jsme po přestávce splnili, co jsme si řekli. Vyhráli jsme nad těžkým soupeřem. Je to vzrušující pocit zajistit si baráž," radoval se jedenadvacetiletý obránce Vyškova z Ugandy Ramathan

Hrdinou zápasu byl ale taky brankář Kinský, který v 83. minutě zlikvidoval brejk Miroslava Křehlíka. „Jeho zákrok byl klíčovým okamžikem utkání," zdůraznil Ramathan.

Nohejbalisté Holubic sesadili Zbečník z prvního místa. Ale mohli získat i víc

Další šanci už si Jihlava nevytvořila a tak po další porážce klesla až na předposlední pozici tabulky. „V prvním poločase jsme hráli výborně, potom nás trochu srazil ten úvodní gól Vyškova,“ litoval trenér jihlavského celku David Oulehla.

Jeho svěřenci musí v posledním kole v neděli od pěti hodin odpoledne doma proti Vlašimi minimálně bodovat, jinak určitě sestoupí do třetí ligy. „V jistém slova smyslu je pro nás v posledním kole lepší, že víme, na čem jsme a víme, že musíme vyhrát a neohlížet se na ostatní," poznamenal Oulehla.

To ve Vyškově mají příjemnější starosti. V nedělním posledním druholigovém kole v Chrudimi mohou jen získat. Pokud vyhrají a Karviná senzačně prohraje s padajícím Třincem, tak postoupí přímo do nejvyšší soutěže. Jinak čeká Jihomoravany baráž, kterou by načali ve čtvrtek 1. června domácím soubojem s jedním z tria Pardubice, Zlín nebo Zbrojovka Brno.

„Do Chrudimi jedeme vyhrát, na nic jiného než ten zápas se nedívám, nikdy nemá smysl kalkulovat. Na tabulku se podívám až po třicátém kole. Neumím ovlivnit, s kým případně budeme hrát baráž," podotkl Kameník.

MFK Vyškov - Vysočina Jihlava 2:1

Poločas: 0:1.

Branky: 48. Ramathan, 58. Kanakimana – 37. Araujo-Wilson.

Rozhodčí: Volek – Horák, Lakomý.

Žluté karty:41. Kanakimana – 44. Vedral, 57. Lacko, 81. Křišťál.

Diváci: 844.

MFK Vyškov: Kinský – F. Štěpánek (74. Dweh), Srubek, Němeček (C), Ramathan – Alégué Elandi (85. Ilko), Vintr (68. Touré), Lahodný – Kanakimana (74. Lacík), Souaré – Bayo (85. Klesa).

Vysočina Jihlava: Soukup – Vedral, Gabriel, Křišťál, Tureček (60. Piško) – T. Svoboda, Ogiomade (60. L. Fila), Lacko (C) (76. Vítek), Křehlík (84. Křivánek) – Araujo-Wilson (60. Tall), Selnar.