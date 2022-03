Druholigový nováček se posílil ve všech řadách. V přípravě sehrál deset zápasů a v bilanci převažují remízy, včetně skóre 2 – 6 – 2 / 17:17. Nejcennějším výsledkem je zřejmě remíza se slovenským prvoligovým Trenčínem (1:1). Nejlepším střelcem je se třemi góly Ondřej Vintr a dvakrát se trefili Lukáš Lahodný a Tomáš Cabadaj. Při točení se tolika hráčů nejsou jména střelců rozhodující, podstatné ale je, že tým zřejmě hledal náhradu na své dva nejlepší podzimní mistrovské kanonýry Marka Vintra (6 gólů), který odešel na hostování do Otrokovic, a Bienvenueho Kanakimanu (5), jemuž se stále nedaří vyřídit vízum a navíc o něj mají zájem prvoligové kluby.

MFK Vyškov

Zimní přípravné zápasy:

Vyškov–Olomouc 2:4, –Hodonín 3:0, –Trenčín 1:1, –Zbrojovka Brno 1:3, –Rosice 2:2, –Shukura Kobuleti (Gruzie) 2:1, –Petrolul Ploiesti (Rum.) 3:3, –Skalica (Slov.) 0:0, –Uničov 0:0, –Kroměříž 3:3.

„Když to vezmu, tak nám odešlo několik hráčů z ofenzívy. Patrik Slaměna, David Jambor, nebo třeba Marek Vintr. Je těžké hledat hráče do ofenzívy, když je někdo dobrý, tak jde do první ligy. Máme Martina Sedláka ze Zbrojovky, který by mohl jejich místo zaujmout. Přišel i David Moučka, který sice nemá druholigovou zkušenost, ale góly dávat umí. To stejné Barnabáš Lacík. Věříme, že se s tím poperou. Kvalita nám odešla, ale uvidíme, jak se nám podařilo ji nahradit,“ shrnul změny v útoku trenér Jan Trousil.

„V otázce posil nám nevyšlo jen angažování druhého ofenzivního hráče z FC Barnsley a věřil jsem, že bude prodlouženo hostování hráčů Davida Jambora a Patrika Slaměny. U prvního rozhodlo zranění a Patrik se prosadil do ligového kádru Sigmy,“ doplnil trenéra Zbořil.

Jejich tým čeká náročný jarní start. První týden bude anglický – tedy zápasy sobota – úterý – sobota. Navíc s těžkými soupeři. Loni ještě prvoligovou Opavou, derby v Líšni a doma se štikou podzimu Táborskem.

„Hned první dva zápasy jsou nesmírně atraktivní. Bude to pro nás trochu válka. Musíme udělat vše proto, abychom hned od začátku sbírali body. Musíme se vyhnout nějaké šňůře bez výher, protože by se na nás soupeři mohli dotáhnout a ta nervozita v našem mladém kádru by mohla mít negativní vliv. Spoustu kluků nemá vůbec zkušenosti s druhou ligou. Máme talentované kluky, ale musí se ošlehat tím dospělým fotbalem. Věříme, že se prosadí, ale musíme udělat vše proto, aby co nejrychleji chytili tempo druhé ligy,“ přeje si Trousil.

„Co se týká příchodů, korespondují s nastavenou cestou dávat šanci mladým talentům z prvoligových klubů. Ale vzhledem k problémům s udělováním víz pro hráče z Afriky jsme museli zvolit i jinou a využili jsme kontakty majitele klubu a řešili hostování hráčů z americko-kanadské profi ligy a z Anglie. Přišel Ethan Dobbelaere ze Seattlu a Joe Ayckroyd z Barnsley. Celkově jsme kádr jsme rozšířili, protože se chceme vyhnout problémům z podzimní části, kdy jsme sestavu pro mistrovská utkání doplňovali dorostenci a hráči B mužstva,“ dodal generální manažer.

Složený týmu pro první mistrovské utkání s Opavou zřejmě trenér určí až těsně před utkáním. Variant je mnoho, takže odhadovat se nedá, ale dá se předpokládat, že Agličan Ayckroyd v zákaldní sestavě bude. Naopak start Američana Dobbelaereho je vyloučený.

Jarní los F:NL

(domácí zápasy se budou hrát v Drnovicích)

17. kolo - sobota 5. 3. / 10.15

Vyškov – Opava

16. kolo – úterý 8. 3. / 14.00

Líšeň – Vyškov

18. kolo - neděle 13. 3. / 14.30

Táborsko – Vyškov

19. kolo - sobota 19. 3. / 10.15

Vyškov – Varnsdorf

20. kolo - sobota 26. 3. / 15.00

Prostějov – Vyškov

21. kolo - sobota 2. 4. / 10.15

Vyškov – V. Žižkov

22. kolo - neděle 10. 4. / 10.30

Sparta Praha B – Vyškov

23. kolo - středa 13. 4. / 16.30

Vyškov – Příbram

24. kolo - sobota 16. 4. / 17.00

Ústí n. L. – Vyškov

25. kolo - sobota 23. 4. / 10.15

Vyškov – Zbrojovka Brno

26. kolo - středa 27. 4. / 17.00

Vyškov – Vlašim

27. kolo - sobota 30. 4. / 10.15

Chrudim – Vyškov

28. kolo - sobota 7. 5. / 10.15

Vyškov – Jihlava

29. kolo - středa 11. 5. / 17.00

Třinec – Vyškov

30. kolo - sobota 14. 5. / 17.00

Vyškov – Dukla Praha

„Joe to v sobě má, velice dobře se pohybuje, ze své pozice středního záložníka dobře organizuje hru. Rozhoduju se, jestli půjde hned od začátku, nebo mu dáme prostor později. Přinesl nám velkou

kvalitu. Stejně na tom byl Ethan, který byl velkým přínosem, ale bohužel si v závěru přípravy zlomil ruku, takže s ním teď počítat nemůžeme a neumíme říct, kdy ho budeme moci opět využít,“ lituje vyškovský lodivod.

Po těžším rozjezdu jeho svěřenci na podzim dosáhli řady výborných výsledků. Bohužel jim nevyšla závěrečná tečka, kterou si prakticky mohli myšlenky na záchranářské starosti odpustit. Doma podlehli Třinci a poslední zápas v Líšni byl pro neregulérní terén odložený.

„Náš cíl? Tak tady není co řešit, jednoznačným cílem je záchrana F:NL i pro další sezony. Myslím si, že mužstvo máme dobře poskládané, skloubila se zkušenost s dravým mládím. Budu si jen přát, aby se nám vyhýbala zranění, což nám na podzim nevyšlo, těch zranění a absencí bylo strašně moc. Nemáme úplně jednoduchý los, ale i tak budeme chtít vstoupit do jara úspěšně. Řeknu to natvrdo, během jara máme osm domácích zápasů a věřím, že pro jistotu záchrany bude stačit těch obligátních třicet bodů. To znamená uhrát třináct čtrnáct bodů a jestli to nezvládneme, tak tam nemáme co dělat. Já jsem ale optimista, trenérům a hráčům věřím, že to dáme,“ ujišťuje Zbořil.