Tak trochu za zavřenými dveřmi včera večer proběhl první svaz fotbalistů MFK Vyškov v zimní přípravě. Dnes následoval druhý. Chyběl už Cheick Souaré, který se bude ucházet o dres prvoligové Viktorie Plzeň, a kapitán Filip Štěpánek, jehož postihla drobná viróza a k týmu by se měl připojit v pondělí. „Na konci ledna se nám mají vracet hráči z národních celků, a to Santiago Eneme, Golden Mafwenta a Benny Kanakimana, a čekáme i na nové posily ze zahraničí,“ poznamenal trenér lídra FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Jan Kameník.

Jan Kameník_trenér MFK Vyškov_FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | Foto: Michal Málek

Žádné velké prověrky, jen vážení hráčů a trenér s asistenty z realizačního týmu zkontrolovali plnění individuálních plánů. Tým absolvoval další běžecký test, které budou na programu i na některých dalších trénincích, a lejší tréninky.

„Ty plány vám samozřejmě ukáží komplexní výsledky. U každého je to trošku rozdílné. Někteří hráči to vánoční období zvládají velmi dobře a na těch testech prokázali, že k plnění individuálních plánů přípravy měli dobrý přístup. U některých to bylo o něco slabší a ty čeká samozřejmě trošku víc práce. Budeme se jim trochu víc individuálně věnovat nad rámec našich tréninkových jednotek tak, aby se dostali do formy, jakou od nich požadujeme,“ sdělil lodivod MFK.

MFK Vyškov

Zimní přípravná utkání:

Skalica – Vyškov, sobota 13. 1. (10.30)

Baník Ostrava – Vyškov, sobota 20. 1.

Zlín – Vyškov, sobota 27. 1.

Trenčín – Vyškov, sobota 3. 2.

Vyškov – Blansko, středa 7. 2.

Myjava – Vyškov, sobota 24. 2.

Start F:NL:

Kroměříž – Vyškov, sobota 2. 3.

Ten má zatím v plánu šest přípravných zápasů, v nichž převažují prvoligoví soupeří z domácí a slovenské nejvyšší soutěže. První se bude hrát ve Skalici příští sobotu (13. 1.) od půl jedenácté. V únoru mužstvo odjede na týdenní soustředění do Španělska, kde určitě sehraje i nějakou přípravu.

„Zimní příprava je samozřejmě specifická terénem, takže se teď pohybujeme převážně na umělém trávníku, také zápasy mají nějaký jiný cíl než mistrovské. Sledujeme v nich určité věci, které potom chceme přenést do mistrovských utkání. Specifické je také zimní soustředění, které máme naplánované v zahraničí v polovině února. Tam se už hráči dostanou na přírodní trávu a samozřejmě to bude už konfrontace s trochu jiným fotbalem a jinou úrovni soupeřů. Nějaká ta zpětná vazba z celého toho trenérského procesu bez tlaku na výsledky pro nás samozřejmě musí vyplynout,“ dodal Kameník.

Jak naznačil, klíčovou věcí, jež vedení klubu aktuálně řeší, jsou i pohyby v kádru. Hledá se náhrada na pozici levého obránce za Souarého.

„Zaměříme se i na stopery, kde nás s největší pravděpodobností opustí Adam Červeň i Kessy Coulibaly. Co se týče importu dalších jmen, samozřejmě jsme si přáli je mít k dispozici již nyní, nicméně ovlivnilo to i nějaké vyjednávání s nimi. U těchto posil zatím přesné termíny neznáme,” doplnil šéf lavičky MFK.