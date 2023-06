„Byl stanovený cíl, který jsme nesplnili. Musím přiznat, že v neděli to byl strašný fotbal, rozhodně ne do televize. Podlehli jsme falešnému dojmu, že odehrajeme výbornou partii jak ve Zlíně. Po čase je ale třeba si užít ten fantastický úspěch, který bude hrozně těžké zopakovat,“ říká v rozhovoru pro Deník Rovnost manažer klubu Zbyněk Zbořil.

Co se v barážové odvetě z vašeho pohledu stalo, že jste Zlín v podstatě neohrozili?

Asi na nás dolehlo, že jsme nedokázali zopakovat výkon z prvního zápasu (Vyškov ve Zlíně sice prohrál 0:1, ale vytvořil si tutové šance - pozn. red.). Viděl jsem na klucích obrovské odhodlání, ale Zlín si to hodně zkušeně pohlídal a přijel si pro postup. Nehrálo se snad pět minut v kuse. Asi nám po celé sezoně taky trošku došla síla.

Po utkání se na vyškovské fotbalisty snesla na sociálních sítích kritika od některých novinářů. Na úroveň zápasu si stěžoval třeba známý komentátor Jaromír Bosák. Novinář Jan Vacek přirovnal vyškovské hráče ke kombajnistům. Zamrzelo vás to?

Podle mě by to chtělo trošku pokory k těm klukům. Chápu, že je to novinařina, ale nazývat kluky kombajnistama je trochu moc. Tohle konkrétní vyjádření bylo absolutně bez respektu, přitom je zázrak, v jakých podmínkách jsme udělali takový úspěch. Na druhou stranu jsem ale viděl zápas z opakovačky a opravdu to byl paskvil a asi bych se taky dívat nevydržel. Už jsme zřejmě po celé sezoně neměli sílu to zlomit a pan Vrba (trenér Zlína Pavel Vrba - pozn. red.) je zkušený trenér, kterému se povedlo eliminovat i naše klíčové hráče Alexise s Benym.

Jaká byla zpětná vazba od majitele, který postup do první ligy vytyčil jako hlavní cíl?

Bylo to pro něj zklamání jako pro nás všechny, ale cítili jsme respekt k té sezoně. Od pondělí se s vedením připravujeme na novou, abychom ve druhé lize dokázali potrápit Zbrojovku, která by měla být hlavní favorit na postup. Za mě je totiž případná šance druholigového mančaftu v baráži trochu mission impossible. Když jste v lize, tak skládáte tým pro nejvyšší soutěž, tady jste vycvakaní, abyste se dostal do baráže a pak je to těžké. I když si říkáme, jaký kousek nám chyběl k postupu, pořád to bylo daleko.

Před baráží se hovořilo o tom, kde budete v případě postupu nastupovat v první lize, protože drnovický stadion nevyhovuje regulím pro nejvyšší soutěž. Je pravda, že jste byli domluvení se Znojmem?

Zkoušeli jsme oslovit prvoligové kluby, ale jednání nedopadla. Ve Znojmě jsme cítili chuť se domluvit. Smlouva ještě nebyla podepsaná a stálo by to hodně úsilí, ale ze strany města jsem cítil obrovskou chuť se dohodnout.

I když jste nepostoupili, stadion je pro vás dál velké téma. Kde vidíte budoucnost Vyškova?

Toto je asi nejpalčivější otázka a nebudeme se za nic schovávat, protože ji fakt musíme vyřešit. Drnovice přestanou od sezony 2024/2025 vyhovovat statutu pro profesionální soutěž, protože jim chybí osvětlení, to znamená, že se tam nebude moct hrát ani druhá liga. I když jsem říkal, že by Vyškov měl hrát domácí zápasy ve Vyškově, je ale otázka, na kolik je to realizovatelné. Nejjednodušší řešení by bylo asi zrekonstruovat stadion v Drnovicích. Dostal sice za tu dobu nečinnosti šrámy, ale opravit ho je asi nejschůdnější varianta. Je to všechno ale otázka jednání v blízké budoucnosti.

Co je vlastně třeba na stadionu všechno doplnit nebo opravit, aby se tam mohla hrát v budoucnu třeba i první liga?

Pro druhou ligu osvětlení, pro nejvyšší soutěž ještě vyhřívání, to jsou největší investice. Musíme taky znovu vybudovat vip prostory, sky boxy a zlepšit zázemí pro novináře.

A vyhovuje vám vůbec azyl v Drnovicích?

Ode mě to bude znít blbě, protože jsem drnovický patriot. Sice občas narážíme na nepochopení některých místních lidí, ale za mě fotbal do Drnovic patří. Je to fotbalové prostředí. Nebudu se pouštět do debaty s panem Radou, jestli je to jak v Uzbekistánu (trenér Dukly Praha Petr Rada po dubnovém utkání přirovnal v nadsázce místnost, v níž se v Drnovicích konala tisková konference, k poměrům v Uzbekistánu - pozn. red.), ale co by za takový stadion daly jiné mančafty. Navíc vidím, jak díky tomu, že se tu hraje druhá liga, zase ožil zájem dětí o sport, to je taky podstatné.

Nová sezona začíná už za šest týdnů. Zůstane na lavičce kouč Jan Kameník?

Domlouvá se to a je priorita, aby zůstal. Má i jiné nabídky, každopádně se s ním chceme domluvit, protože s jeho prací panovala jednoznačná spokojenost.

Hodně skloňovanými jmény jsou africká esa Bienvenue Kanakimana a Alexis Alégué. Je vůbec šance, že budou pokračovat ve Vyškově?

Už v sezoně o ně byl zájem z jiných klubů, ale majitel všechny nabídky kvůli sportovnímu cíli zamítl. Za mě už překročili úroveň druhé ligy, ale na druhou stranu se tu ve Vyškově našli. Uvidíme, jak se vše vyvine. Každopádně je o ně zájem v první české lize i v zahraničí.

Jak funguje kabina, kde se potkávají afričtí a čeští hráči?

Je to cesta a nějaký projekt, který je v zahraničí zcela běžný. Někdo se s tím třeba nemusí ztotožnit, ale pro nás je to správný směr. Dvě sezony v profesionální soutěži byly úspěšné a s chemií nebyl žádný problém. Kluci z Afriky mají obrovský potenciál, ale není to jen o nich. Chtěl bych vyzdvihnout i české kluky, pro které to může být skvělý odrazový můstek v kariéře. Ať jde třeba o Tondu Kinského, Jardu Srubka, Barnyho Lacíka, všichni udělali obrovský kus práce. Nechtěl bych zapomenout ani na kluky, kteří jsou ve Vyškově už od divize a dokázali si, že mohou hrát i profesionální soutěž, to je třeba případ Davida Němečka.

Jak to vypadá s budoucností hráčů na hostování, jako je Kinský nebo Srubek?

Řešíme to, ale není žádné tajemství, že zrovna Tonda Kinský má nabídky z první ligy. Spolupráce se Slavií (odkud Kinský přišel do Vyškova na hostování - pozn. red.) se ukázala jako win - win. Když v devatenácti přicházel, tak chtěl od nás i trpělivost, pak nám vše vrátil a teď už je z něj hotový brankář.

Promění se tedy kádr výrazně?

Pokud chceme zase bojovat o postup do nejvyšší soutěže, bude nejspíš potřeba i vzhledem k případným odchodům nějaká větší korekce kádru, protože je opravdu těžké dostat se do ligy z baráže.

Kdy začne příprava na novou sezonu?

Měli jsme dvě varianty, s baráží a bez. Teď tedy platí ta s baráží, takže přípravu začínáme v pondělí 26. června.