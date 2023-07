Spousta otázek ve Vyškově. Po exodu mění kádr za pochodu, co brankáři a Srubek?

Spousta otazníků se vznáší kolem fotbalového MFK Vyškov tři dny před startem nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Po historické druhé příčce a účasti v baráži o nejvyšší soutěž doznal kádr mnoha změn a ještě se promění. Klub tak trochu platí cenu za úspěch. Do první české ligy odešel stěžejní záložník Aléxis Alégue, jenž se vydal do Jablonce, zadák Sampson Dweh do Plzně, jiný obránce František Matys posílil Olomouc. Sbohem dal klubu i další pilíř defenzivy, brankář Antonín Kinský, jenž nově chytá za Pardubice.

Fotbalisté Vyškova remizovali v generálce na novou sezonu F:NL 1:1 se slovenskou Skalicí. | Foto: MFK Vyškov