Možná mohl mít dlouhou kariéru v nejvyšší fotbalové soutěži. Zahrál si v ní sedm zápasů za Zbrojovku Brno. Limitovaly ho zdravotní problémy, ale hlavně se v podstatě na vrcholu své výkonnosti rozhodl preferovat malý fotbal. Zřejmě správné rozhodnutí. Dnes je mistrem Evropy i mistrem světa v této „malé“ fotbalové variantě. Půl roku si zahrál Moravskoslezskou ligu ve Vyškově a aktuálně Jan Koudelka kope FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU za 1. SK Prostějově.

Jan Koudelka v dresu Nových Sadů na benefici Michala Klesy ve Vyškově. | Foto: Marie Nezbedová

Z Vyškova odešel po podzimu 2017 a výrazně pomohl Prostějovu postoupit do druhé ligy. Vyškov v té sezoně skončil devátý. S Michalem Klesou, který se v tomto týdnu rozloučil s aktivní fotbalovou profikariérou se tedy ve Vyškově těsně minul, ale pozvánku na jeho benefiční zápas přijal velice rád.

„Michala samozřejmě znám, ale ta účast tady vnikla tak trochu zničeho nic. Zavolal mně Zdena Fládr (hráč Nových Sadů, pozn. red.) jestli si nechci jít zahrát za Nové Sady a že Vyškově je tahle akce. Řekl jsem si, proč ne. Klub mě to povolil, takže jsem tady. Pro mě je dobré, že místo nějakého tréningového běhání si tady zahraju fotbálek. Ale vážně, pozvánku jsem přijal hlavně proto, že jsem ve Vyškově hrál a defacto tady znám tři čtvrtiny lidí, nebo možná dokonce i všechny. Takže jsem si to užil, pro mě taková fotbalová pohoda,“ vlastně i zhodnotil rozlučkové odpoledne vyškovského kapitána.

I za ten kratičký půlrok ve Vyškově si získal sympatie fanoušků. Jako technický hráč, který umí vyhrát souboj jeden na jednoho, vymyslí naprosto překvapivé řešení, umí pobavit diváka takovou tou lišáckou fotbalovou nadstavbou a chytrostí. S tímto nadhledem přijal připomínku zápasu, kdy Prostějov ve Vyškově v MSFL za pětadvacet minut prohrával 0:5 a celkově odešel poražený 6:3.

„No jo, pro Vyškov určitě parádní zápas. Ale ještě lepší to pro diváky mohlo být za mě. My jsme tehdy porazili Hodonín 7:4. To byl určitě nejlepší zápas, který jsem tady odehrál. Hlavně pro to, že bylo hodně gólů a my jsme jich dali víc. (úsměv) Za trenéra Machálka se tady jasně preferoval útočný fotbal. Vyškov se rozjel dobře, ale pak se to trošku zastavilo. Zahrál jsem si tady s Lahem a s Jeřábem (Lukáš Lahodný a Michal Jeřábek, pozn. red.) Takže si myslím, že to už tehdy byl kvalitní tým, což potom taky dokázal. Teď je většina z těch kluků z mé doby už ve druhé lize, takže se setkáváme poměrně často,“ zavzpomínal na svoji vyškovskou štaci.

Na druholigové kontakty s Vyškovem ovšem nemá moc dobré vzpomínky. V Drnovicích to jeho tým dvakrát schytal (4:0 a 4:1), v Prostějově se loni hrálo 2:2 a až na čtvrtý pokus, teď na jaře, Koudelka v modrobílém prostějovském dresu slavil výhru 1:0. Vlastně celý tento rok Prostějovu nevyšel. Zachránil se za pět minut dvanáct. V posledním kole vítězstvím nad béčkem Slavie Praha 3:1. Koudelka přispěl jedním gólem a zaokrouhlil své střelecké konto na deseti. Vyškov skončil v tabulce o hodně výš než Prostějov, ale fotbalového štírka to zpět netáhne.

„Já jsem v Prostějově spokojený. Jsem tu už nějakou dobu a jsem rád že jsme tu druhou ligu zachránili. Na Vyškov jsem se byl podívat v barážových zápasech ve Zlíně i v Drnovicích. Ten první zápas byl z jejich pohledu dobrý, ale ve druhém bylo vidět, že Zlín je přece jen zkušenější, stálý prvoligový mančaft, a všechno si to pohlídal. Rozhodly ty zkušenosti. Vyškov je v tomto směru samozřejmě nováčkem a musí je sbírat,“ popřál svým bývalým i nynějším vyškovským spoluhráčům víc štěstí v příštím druholigovém ročníku.