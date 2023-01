„Nenazval bych to kondičním soustředěním. My máme prostě čtrnáctidenní tréninkový blok a abychom nebyli pořád ve Vyškově, tak jsme jej rozbili, zpestřili třídenním pobytem v Uherském Brodu. Měli jsme tady k dispozici perfektní umělou trávu i celý servis a každý den jsme trénovali dvakrát. Tento týden tak kluci měli v nohou deset tréninků a tento zápas. Takže toho mají opravdu dost, ale utkání odehráli s chutí. Vyhráli jsme čtyři nula, takže za nás spokojenost s výsledkem i soustředěním,“ shrnul Trousil.

ČSK Uherský Brod

– MFK Vyškov 0:4

Poločas: 0:2. Branky: 14. Jambor, 27. Aldin, 77. a 79. Bayo Aziz Fahad. Rozhodčí: Batík. Diváků: 60.

Vyškov - I. poločas: Kinský – Němeček, Musa, Samson, Matys – Lual, Jambor, Traore, Aldin, Oulehla – Klesa. II. poločas: Kinský – Oulehla, Srubek, Golden, Fulnek – Cheick – Vintr, Krška – Alexis, Bayo, Kanakimana. Trenér: Jan Trousil.

První poločas měli hosté pod celý kontrolou, druhá sestava se rozjížděla trochu pomaleji a převahu si vypracovávala postupně.

„Byla tady dost zima, takže asi dvacet minut se ta druhá jedenáctka rozdýchávala a museli jsme na hřiště vyslat signál, že takhle to nemá vypadat. Po tom se to ale rozjelo. Dali jsme dva góly a další dva tři mohli přidat, takže pak už tu bylo naprosto v pořádku. V této fázi mně ani moc nejde o výsledek, ale o to, jak se kluci vydají a zda s nimi můžeme počítat. Zatím jsem spokojený,“ ujistil vyškovský lodivod.

Z podzimního kádru chyběli jen Dan Jambor, který odešel do Kroměříže a David Moučka se pokusí prosadit v Prostějově. Pro drobná zranění si nezahráli Filip Štěpánek, Lukáš Lahodný, Tomáš Cabadaj a Pavol Ilko. Trousil to za komplikaci nepovažuje.

„Přípravu jsme začali v nějakých sedmadvaceti osmadvaceti lidech. Kluci tu konkurenci cítí, takže se na tréninku občas trochu zajiskří. Ale je to dobře a jsou to opravdu drobná zranění na dva tři dny. Kádr budeme zužovat postupně a některá jména budeme řešit už po dalším přípravném utkání v sobotu v Trenčíně. Každopádně do sezony bychom chtěli jít s kádrem jednadvacet plus tři brankáři. To je ideální stav. Podzimní jádro v podstatě zůstává, takže si myslím, že po vhodném doplnění poskládáme pro jaro slušný tým,“ je přesvědčený.

Z nových tváří na sebe nejvíce upozornili především střelci gólů. V první poločase se trefil Ibrahim Aldin, ve druhém dal oba Bayo Aziz Fahad. Ale ani oni, stejně jako Fulnek či Cheick si tím ještě vyškovský dres nezajistili.

„Bayo jeví se velmi dobře. Chtěl jsem hráče, který bude dominantní v soubojích, který vpředu udrží většinu balónů a bude i rychlostní typ. Bayo to splňuje. Jakmile dostane balón, dá si ho rychle pod sebe, nastartuje křídla. Ty jeho góly, ale i ty akce byly velmi pěkné. Cheick je elegantní hráč a asi ne náhodou odehrál nějaký zápas v Marseille. Pro mě musí být ještě trošičku průbojnější, ale na hřišti, je vidět, že je to kvalitní fotbalista použitelný na beku nebo na šestce, kde teď máme trochu problémy, protože Cabadaj a Lahodný jsou zranění a trochu s tím mají potíže i v průběhu sezony. Takže Cheick tam klidě může hrát, třeba i s Goldenem nebo Davidem Jamborem,“ nechtěl kouč zatím nějak detailně hodnotit jednotlivce.

V každém případě jsou dveře do Vyškova pořád otevřené, ale výrazný import fotbalistů už se neočekává.

„Pokud by někdo přišel, tak už jen borec přímo do základu. Nechceme navyšovat počty hráčů, kteří by jenom rozšířili stav. Nemám rád, když nás tady bude třeba čtyřiadvacet a budeme muset před každým zápasem osm kluků posílat na tribunu. Nechci se dostat do situace, jak to bylo na podzim, že i hráči, kteří na druhou ligu měli, hrávali I. A třídu nebo seděli na tribuně,“ poznamenal Trousil.