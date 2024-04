Zatímco Vyškované hledají svojí podzimní formu a ze čtyř zápasů si připsali jen dva body za remízy, mladá Sparta, jak se říká, jede. Za čtyři zápasy nasbírala devět bodů a prokazuje nejlepší momentální formu ze všech účastníků FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY. Béčko Sparty dokonce o minulém víkendu přivezlo tři body z Brna, když porazilo 3:2 ještě nedávno největšího kandidáta na postup do nejvyšší soutěže Zbrojovku.

A to trenér Luboš Loučka po zápase připomněl, že tým byl výrazně nekompletní a dokonce okleštěné sestavě musel přizpůsobit herní systém. Přesto byla Sparta v prvním poločase fotbalovější než Brno.

II. liga-F:NL:

AC Sparta Praha B

– MFK Vyškov

21. kolo, neděle 7. dubna, 10.30 hodin, stadion Viktorie Žižkov, Seifertova ulice, Praha 3.

Tabulka:

2. Vyškov 20 10 6 4 34:22 36

11. Sparta B 20 7 5 8 30:31 26

Na podzim: Vyškov – Sparta B 3:1 (0:1), 57. Metsoko, 78. Bayo, 90. O. Vintr z pen. - 28. Stárek.

„Vlivem různých okolností jsme toho museli v našem systému a principech hodně změnit. Měli jsme jen jeden trénink se na to nachytsat. První polopčas nebyl špatný. Nepouštěli jsme Brno do velkých šancí, přestože tam zazvonilo břevno.

Ve druhém poločase nám s přibývajícími minutami docházely síly, ale já jsem na kluky strašně pyšný. Kuba Surovčík měl magnet na rukách, odehrál výborný zápas," chválil své ovečky někdejší výborný ligový fotbalista.

Jak je ale zřejmé a Loučka to netajil, byla výhra Sparty postavena především na výborném výkonu mladého brankáře Jakuba Surovčíka, který tak může být i největší překážkou pro vyškovské střelce. Z nich domácí tábor nejvíc spoléhá na naznačené střelecké probuzení Lotyše Raimondse Krollise, který se v minulém kole na remize 2:2 s Táborskem podílel gólem a gólovou přihrávkou.

„Narazíme na sebevědomý tým s řadou hráčů, kteří mají svoji perspektivu a budoucnost. Jejich mužstvu vyšel vstup do jara, hraje dobře a dostalo se na solidní výsledkovou vlnu. Mezi silné stránky patří kombinační hra a spousta pohybu. Dokážou uplatňovat i nepříjemný presink, díky němuž jsou schopni celoplošně napadat a dostávat protivníka pod tlak. Zkrátka hrají náročný fotbal po všech stránkách a využívají i herní prvky objevující se u jejich A týmu. Takže nás určitě nečeká nic jednoduchého,” zdůraznil kvality soupeře trenér Vyškovanů Jan Kameník.

Jeho svěřenci se přes špatný začátek stále drží na druhém místě F:NL a do prestižního souboje by tedy měli jít v roli favorita. Rádi by navázali na herní zlepšení v určitých pasážích v utkání s Táborskem a hlavně na podzimní vzájemné střetnutí, které v Drnovicích vyhráli 3:1.